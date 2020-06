… können Anleger mit einem Put-Optionsschein der UniCredit eine Performance von über 46% erwarten.

Nach den Berichten über mögliche interne Pläne von Apple , zukünftig verstärkt benötigte Teile selbst herzustellen, haben die Aktien diverser Zulieferer an den Märkten an Vertrauen verloren. Anleger und Trader, die jetzt auf einen Kusabfall der Infineon Aktie setzen und auf diese Erwartung handeln möchten, haben mehrere tausend Optionsscheine zur Auswahl. Aber welcher Optionsschein maximiert den Ertrag für eine konkrete Markterwartung – zum Beispiel einen sinkenden Kurs auf 16,00 Euro bis Ende des Jahres?

Antwort: Mit dem Optionsschein WKN HZ2UDK der UniCredit können Anleger aktuell eine Performance von über 46 % erwarten, sollte der Infineon Kurs am 16.12.2020 bei maximal 16 Euro stehen. Damit hat dieser Optionsschein für das gegebene Marktszenario aktuell die höchste Performance-Erwartung aller Produkte am Markt.

Konkret: Der Optionsschein WKN HZ2UDK hat einen Basispreis von 22,75 Euro, läuft bis zum 16.12.2020 und kostet aktuell 4,60 EUR. Fällt der Infineon Kurs auf 16,00 Euro – entspricht -14,58% zum aktuellen Stand – beträgt der simulierte Preis des Optionsscheins am 16.12.2020 rund 6,75 Euro. Das entspricht einer Performance von 46,76 %.

Hinweis zur Berechnung: Diese Berechnung wurde am 14.06.2020 um 11.30 Uhr durchgeführt. Da sich der Infineon Kurs und die Briefkurse der Optionsscheine fortlaufend verändern, können Abfragen zu späteren Zeitpunkten andere Ergebnisse liefern. Eine wesentliche Annahme der Berechnung ist ein konstantes Niveau impliziter Volatilität. Verändert sich die implizite Volatilität bis zum Erwartungszeitpunkt, verändert sich auch der simulierte Optionsschein-Preis.

Risiko-Hinweis: Optionsscheine bergen stets ein Totalverlust-Risiko des eingesetzten Kapitals. Sie sollten daher nur von erfahrenen Anlegern und Tradern erworben werden, die sich dieses Risikos bewusst sind. Hohe Performance-Erwartungen gehen stets mit hohem Risiko einher.

Zum Tool: Es gibt zu jeder Markterwartung exakt einen Optionsschein, der den erwarteten Ertrag maximiert. Bei über 350.000 Optionsscheinen in Deutschland wird die Suche nach dem einen Optionsschein allerdings schnell zur Suche nach der Nadel im Heuhaufen. An diesem Punkt setzt der neue „Profit Maximizer“ an. Er findet zu jeder individuellen Markterwartung den Ertrag-maximierenden Optionsschein – und zwar in Sekundenschnelle und auf die denkbar einfachste Art und Weise.

Der Optionsschein-Profit-Maximizer von SmartTrade ist auf wallstreet:online auf jeder Aktien- bzw. Index-Seite direkt unterhalb des Charts verfügbar. Weitere Informationen zum Tool finden Sie auch auf http://www.smarttra.de/profitmaximizer.