Stalin/Hitler - der schiefe Vergleich: Eine Antwort auf Rainer Zitelmann

Dr. Dr. Rainer Zitelmann hat fast gleichzeitig mit mir am Friedrich-Meinecke-Institut der Freien Universität studiert. Wie oft Zitelmann in Russland war, wie viele Russen er zu seinen Freunden oder Bekannten zählt und wie häufig er in privaten Kreisen und Wohnungen mit Russen verkehrt hat, weiß ich nicht. Meine Wahrnehmung der historischen Sowjetunion und des heutigen Russlands unterscheidet sich von der seinen jedoch erheblich. Dies gilt auch für die Einordnung der Rolle Stalins.

Dr. Dr. Rainer Zitelmann hat fast zur gleichen Zeit wie ich in Berlin Geschichte studiert. Wie oft Zitelmann in Russland war, wie viele Russen er zu seinen Freunden oder Bekannten zählt und wie häufig er in privaten Kreisen und Wohnungen mit Russen verkehrt hat, weiß ich nicht. Meine Wahrnehmung der historischen Sowjetunion und des heutigen Russlands unterscheidet sich von der seinen jedoch erheblich. Dies gilt auch für die Einordnung der Rolle Stalins.

>>70 Prozent der Russen sind der Ansicht, dass Stalin eine positive Rolle für ihr Land gespielt habe, wie das unabhängige Lewada-Zentrum in Moskau mitteilte. Dieser Wert ist der höchste in den vergangenen 20 Jahren. Jeder vierte Befragte bewundert den Diktator. Fünf Prozent haben Angst vor ihm. 2001 hatten sich noch 16 Prozent entsprechend geäußert. Zum jährlichen Weltkriegsgedenken am 9. Mai, dem wichtigsten Nationalfeiertag, tragen Russen immer wieder Stalin-Porträts durch die Moskauer Straßen. Stalin sei vor allem bei Menschen beliebt, die auf der Suche seien, „stolz auf ihr Land zu sein, weil es in letzter Zeit an großen Leistungen gemangelt hat“, sagte der russische Historiker Iwan Kurilla. „Stalin ist eine Verkörperung einer heldenhaften Zeit der jüngeren Geschichte.“ Stalin-Denkmäler werden wieder neu errichtet Nachdem in den Jahren nach 1956, als Nikita Chruschtschow mit Stalins Verbrechen auf dem XX. Parteitag der KPdSU abrechnete, Stalin-Denkmäler in ganz Russland abgebaut wurden, werden sie jetzt wieder neu errichtet. Laut dem Historiker Pawel Gnilorybow entstanden in den letzten Jahren 60 bis 100 neue Denkmäler für den russischen Diktator. Man stelle sich einen Moment vor, in Deutschland würden wieder Denkmäler von Adolf Hitler aufgestellt.<<

Ein schräger Vergleich

Denkmäler für Adolf Hitler sollten weder am 20. April noch zu anderer Zeit erwogen werden. Der Vergleich mit Stalin ist so schräg, dass er hinken muss. Der vom Rassenwahn besessene Diktator, dessen Faschismus manchem als letzte unvermeidliche Entwicklungsstufe rein kapitalistischer Strukturen erscheint, wird von Zitelmann in dessen Hitler-Biografie als Revolutionär verklärt. Das soll wohl den Vergleich mit Stalin rechtfertigen, wirkt indes abenteuerlich. Stalins Persönlichkeit erfordert eine sehr differenzierte Betrachtung. Niemand, der mir bei meinen Aufenthalten in Russland begegnet ist, leugnet Stalins Paranoia und die schweren Verbrechen, derer er sich schuldig gemacht hat. Deutsche Kommunisten, die sich der Verfolgung durch die NS-Diktatur entzogen hatten, wurden ebenso Opfer Stalins wie hervorragende russische Revolutionäre, etwa Bucharin, Kirow oder Trotzki. Andere Persönlichkeiten, etwa Stalins georgischer Landsmann Ordschonikidse oder die Dichter Jessenin und Majakowski, sahen unter seiner Herrschaft keinen anderen Ausweg als den Suizid. Die Beschäftigung mit ihrer Geschichte und ihren Werken lohnt weitaus mehr, als sich mit dem banalen Bösen des Faschismus zu befassen.