So, damit aber zum heutigen Thema: Emgold Mining

Emgold hat heute Morgen eine gute Nachricht veröffentlichen können. Für das Projektgebiet New York Canyon in Nevada hat das Unternehmen Kennecott Exploration Company (KEX) die Genehmigung zur Durchführung von Bohrungen erhalten. Soweit, so gut.

Allerdings, und dies kann ich nicht genug betonen, ist Kennecott eine Tochtergesellschaft des Minengiganten Rio Tinto plc.

Zwischen KEX und Emgold besteht ein Joint-Venture-Abkommen, nachdem KEX eine bis zu 75%ige Beteiligung am Konzessionsgebiet erwerben kann, indem Explorationsausgaben in Höhe von bis zu 22,5 Mio. USD getätigt und finanziert werden.

Hier der direkte Link zur deutschen Übersetzung der News:

Emgold gibt Erhalt der Bohrgenehmigung für Konzessionsgebiet New York Canyon, Nevada, bekannt

Meine Meinung:

Die (indirekte) Zusammenarbeit mit einem Unternehmen vom Schlag einer Rio Tinto ist für ein Unternehmen in der Größe von Emgold Mining Corp. (TSX-V: EMR │ WKN: A2DW2K │ ISIN: CA2909284077) mit einer (nach Stockwatch-Angaben) Mini-Marktkapitalisierung von unter 20 Millionen Can-$ ein außerordentlicher Erfolg.

Andere renommierte Börsenbriefschreiberlinge / Analysten haben die Aktie ebenfalls auf der Watch- bzw. Empfehlungsliste und ich erwarte hier kurzfristig, dass der ein oder andere davon nochmal „Kohlen nachlegt“ um den Aktienkurs weiter anzufeuern.

Sie erinnern sich eventuell, dass das Researchhaus Tormont50 ja bereits am 25. Juni 2020 ein Kursziel von 40 – 50 kanadischen Cent ausgerufen hat. Aktuell stehen wir bei 0,145 CAD per gestrigem Schlusskurs an der kanadischen Börse und damit ganz knapp unter dem Jahreshoch von 0,15 CAD.

Link zum Tormont50-Research

Sollte im heutigen kanadischen Handel diese Höchstmarke geknackt werden (erscheint mir persönlich ziemlich wahrscheinlich), dann könnte es hier schön weiter nach oben gehen.

Denn Goldwerte sind eh gefragt – schauen Sie sich doch einfach mal das Weltgeschehen an….. oder doch lieber nicht!

Ach so, auch “The Venture Letter” hat vor Kurzem einen Artikel zu Emgold veröffentlicht – und dieser liegt sogar in deutscher Übersetzung vor.

Hier geht’s zur Webseite von The Venture Letter, auf der Sie den Link zum Aufruf des vollständigen Reports finden (auch ohne zusätzliche Eingabe Ihrer Email-Adresse!).

Zweimal hatte ich mit meiner Prognose einer kurzfristigen Kurssteigerung bei Emgold schon ins Schwarze getroffen, hier der Beleg:

Echter Kauf aus reinem Bauchgefühl – tut sich hier kurzfristig was? (bei 0,08 CAD)

Emgold vor dem nächsten Run? (bei 0,11 CAD)

Selbst war ich natürlich zu blöd, die danach angefallenen Gewinne auch mal mitzunehmen – anders als zahlreiche meiner Leser, die sich für den Emgold-Tipp per Email-Nachricht bei mir bedankt haben.

Mein Ursprungsgedanke war ja, die Aktie um die 0,16 CAD wieder zu verkaufen. Allerdings halte ich die bei 0,08 CAD am Markt gekauften Stücke noch immer und habe zwischenzeitlich sogar zusätzlich am Private Placement des Unternehmens bei 0,09 CAD mitgezeichnet. Und ich persönlich habe mein Kursziel für den Verkauf auch weiter nach oben gesetzt. Aber das bleibt selbstverständlich jedem selbst überlassen. Und nein, mein persönliches Kursziel verrate ich nicht. Selbstständige Meinungsbildung ist angesagt….

Ach so – aufgrund meiner Bestände in Emgold besteht natürlich ein glasklarer und eindeutiger Interessenkonflikt. Mehr dazu unten im Abgesang.

Wie auch immer, schauen Sie sich die Aktie an, beobachten Sie den Kursverlauf und die Handelsaktivität. Dabei bitte auf den kanadischen Markt schauen, das Handelsvolumen an den deutschen Börsenplätzen ist sehr begrenzt. Bitte auch nicht den Fehler machen, in Frankfurt unlimitiert auf der Briefseite zu kaufen, um dem dortigen Börsenmakler ein Lächeln auf’s Gesicht zu zaubern. Leider gab es dort heute schon Umsatz bei wahnwitzigen 0,103 EUR (knapp 0,16 CAD).

Emgold Mining Corp. (TSX-V: EMR │ WKN: A2DW2K │ ISIN: CA2909284077)

