Kaum beachtet und doch real: Mit einem immer stärker werdenden Gold-Bullen im Rücken stehen Explorer-Aktien vor der Entdeckung. Knapper werdende Goldreserven und wachsende Förderkosten zwingen unterdessen Barrick , Newont & Co. zu neuen Allianzen und Fusionen. Und auch einige Marktetagen tiefer, bei den Explorern und Junior-Produzenten, kommt spürbar Bewegung auf. Dringend gesucht: echte Minenschnäppchen Die Hatz auf echte Minen-Schnäppchen mit herausragendem Ressourcenpotential nimmt dieser Tage kräftig Fahrt auf. Unser Topfavorit ist in diesem sich gerade erst entfaltenden Szenario die junge American Pacific Mining (Toronto: USGD – WKN: A2JE63 – ISIN: CA0287911014) . Mit ihrem Börsenwert von umgerechnet nur 5,5 Mio. Euro sehen wir hier eine äußerst spannende Goldstory heranwachsen. Gold in Nevada: Hier wächst Großes heran American Pacific Mining (APM) entwickelt zusammen mit der australischen OceanaGold das 735 Hektar große Tuscarora-Projekt im minenfreundlichen US-Sonnenstaat Nevada. Das gerade erst im April beschlossene Joint-Venture sieht von Seiten der Australier eine 10-Millionen-Dollar schwere Investition in die Erkundung der Goldressource vor. Der 2,5 Mrd. Dollar schwere Konzern bringt neben dem Kapital jede Menge Expertise, Know-How und Manpower ein und erhält im Gegenzug 75 Prozent dieses Projektes. Bei APM verbleiben letztlich 25 Prozent. Ein sehr cleverer Deal für beide Seiten, wie wir meinen. Insgesamt wurden auf dem Projektgebiet bis dato 12 Goldadern identifiziert, die als Teil eines multiplen, hochgradigen Systems eingestuft werden. Was wirklich in Tuscarora steckt werden erst die Explorationen der kommenden Jahre zeigen. Erste handfeste Hinweise erwarten wir uns jedoch vom kommenden Bohrprogramm, dessen Bohrziele aktuell ermittelt werden. Wir gehen davon aus, dass OceanaGold über kurz oder lang mehrere Millionen Unzen Gold nachweisen und in eine wasserdichte Ressourcenschätzung überführen kann. Dann wäre APMs 25%-Anteil mit großer Sicherheit mehr wert als der heutige Börsenwert von American Pacific Mining. Der nächste Jackpot: Gooseberry Mine in Nevada Doch es kommt noch besser, denn APM hat sich bereits den nächsten potenziellen Jackpot gesichert. Sein Name: die Gooseberry Mine, 24 Meilen östlich von Reno. D ie historische Gold- und Silbermine wurde im April kurz nach dem OceanaGold-Deal für nur sage und schreibe 20.000 US-Dollar erworben. Ein echtes Schnäppchen! E xtrem hohes Explorationspotenzial Die Chancen stehen denkbar gut, dass die Company hier bereits den nächsten Jackpot gelandet hat. Schließlich kann man bei diesem Kaufpreis nichts falsch machen. Unter Tage wurde in der Gooseberry Mine zwischen 1906 und 1991 nur sporadisch Gold und Silber gefördert. Auch an tiefschürfende Explorationen war angesichts schwacher Goldpreise kaum zu denken. Der letzte Eigner bekam seinerzeit nur 353 Dollar für die Unze Gold, entsprechend bescheiden vielen die weiteren Explorationen aus. Das holt nun APM nach. In insgesamt neun Stichproben aus dem Frühsommer fanden sich bereits herausragende Ergebnisse, darunter die folgenden :

Sample GB19ECS-001- 1.25 kg: 10.25 g/t Au und 218 g/t Ag Sample GB19ECS-006- 0.70 kg: 10.20 g/t Au und 273 g/t Ag Sample GB19ECS-007- 1.05 kg: 18.45 g/t Au und 595 g/t Ag Sample GB19ECS-003- 0.59 kg: 17.75 g/t Au und 310 g/t Ag



Wegweisend….

Welchen potenziellen Schatz die APM-Lenker hier an Land gezogen haben, zeigt auch die folgende Rechnung. Bekannt ist, dass einer der letzten Vorbesitzer der Mine allein 1984 14.938 Unzen Gold sowie 617.733 Unzen Silber aus der Mine holte. Allein diese Jahresausbeute wäre bei heutigen Preisen über 30 Mio. Dollar wert, was in etwa dem Fünffachen der heutigen APM-Bewertung entspricht!







APM-Aktie: Absurde Unterbewertung



Mit diesem Wissen im Hinterkopf halten wir American Pacific Mining auf aktuellem Kursniveau für einen schlafenden Riesen. Mit dem zu erwartenden Newsflow dürften viele Akteure im Markt aufwachen und die APM-Aktie adäquat (= deutlich höher) bewerten.



Abgesehen vom Tuscarora-JV mit OceanaGold und dem erst angekratzten Potenzial der Gooseberry Mine rechnen wir insgeheim mit einem weiteren Coup der Company. Künftig stehen die Chancen somit günstig, dass APM zusammen mit dem Goldpreis seinen Aufwärtstrend fortsetzen kann. Höchst spannende Zeiten für Edelmetall-Anleger und APM-Aktionäre!