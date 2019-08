Anleger – hier sind Sie gut aufgestellt

Auch im Jahr 2019 hat das Team von Feingold Research wieder die Zertifikateemittenten unter die Lupe genommen. Dabei stand in diesem Jahr neben dem Produkt- und Informationsangebot und dem Internetauftritt besonders der Kundenservice der Emittenten im Fokus.

Der Umfang des Servicetests wurde gegenüber den Vorjahren deutlich ausgeweitet. Bisher hatten sich die Experten von Feingold Research vor allem auf die Online-Angebote konzentriert. Dieses Jahr wurde darüber hinaus das „Offline-Angebot“ stärker in Augenschein genommen. So sind viele Emittenten auf Börsentagen und Messen aktiv oder organisieren Roadshows, die in ganz Deutschland stattfinden. Ebenfalls wurde der Bereich Kundenservice genauer betrachtet. Insgesamt haben elf Emittenten am Servicetest teilgenommen. Diese elf Emittenten machen laut DDV-Verbandsstatistik knapp 90 Prozent des Anteils des Zertifikatemarktes für Selbstentscheider in Deutschland aus.