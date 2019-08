Immer häufiger nutzen Touristen offenbar Airbnb zur Zimmervermittlung. Dies sind gute Neuigkeiten für das US-Unternehmen, das laut Medienberichten im nächsten Jahr seinen Börsengang plant.

Vor seinem geplanten Börsengang im nächsten Jahr glänzt der Online-Zimmervermittler Airbnb offenbar mit starkem Wachstum und solidem Finanzpolster. Im ersten Quartal 2019 seien über Airbnb 91 Millionen Übernachtungen mit einem Buchungsvolumen in Höhe von 9,4 Milliarden US-Dollar getätigt worden. Das ist eine Steigerung von über 30 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum, so das "Wall Street Journal" unter Berufung auf Insider.

In seiner Bilanz zum 31. März 2019 hatte Airbnb Barreserven in Höhe von 3,5 Milliarden US-Dollar ausgewiesen. 2018 konnte der US-Zimmervermittler seinen Umsatz gegenüber dem Vorjahr um 40 Prozent steigern, so der Insiderbericht. Medien berichten übereinstimmend, dass das Unternehmen aus San Francisco im ersten Quartal 2020 seinen Börsengang plant.

Autor: Ferdinand Hammer