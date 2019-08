Hilfspaket für den DAX 30? - Donner & Reuschel Kolumne

Der deutsche Leitindex stieg zum Wochenschluss um 1,31% auf 11.562 Punkte. Ein versöhnlicher Wochenausklang nach einer turbulenten Woche. Grund für den starken Anstieg am Freitag war, ein mögliches Konjunkturprogramm für Deutschland. Der Spiegel berichtete, dass die Bundesregierung bereit sei ein Konjunkturprogramm zu lancieren, sollte Deutschland in eine Rezession abrutschen. Die Anzeichen sind da und die Angst geht um. Auch in ...