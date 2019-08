Nel Asa – das hat funktioniert

Das freundliche Marktumfeld spült auch Nel Asa deutlich nach oben. Wir verkaufen den Turbo-Bull MF804X zu 3 Euro wie angekündigt. Derzeit erhalten Sie sogar einen Schlag mehr. Unser Post von vergangener Woche…

Nel Asa – sollte die Aktie nicht der große Traum aller Energiewender und Anhänger von alternativen Antrieben sein? Nun taucht die Aktie und keiner will ein Stück Brot von den Norwegern. Wir halten die Aktie dennoch weiterhin für spannend und sehen den Kurs von 0,55 als übertrieben an. Den Turbo MF804X heben wir zu 2,18 Euro in den Turbo-Trader-Bereich. Stückzahl 500. Ziel – 3 Euro. Im Chart sieht man zudem, dass die Aktie das Tief vom Juni testet. In einem hyperaktiven Marktumfeld wie gerade ist das kein unbedingt schlechtes Zeichen.