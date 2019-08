Der BASF Aktie könnte ein guter Wochenstart gelingen. Aktuelle Indikationen für den DAX-Titel notieren bei 57,31/57,46 Euro, nachdem am Freitag im XETRA-Handel der Frankfurter Börse ein Schlusskurs von 56,86 Euro notiert wurde. Einer der Gründe für das vorbörsliche Plus bei der BASF Aktie sind vor allem Aussagen des Konzernchefs Martin Brudermüller zur Dividende. „Sie schätzen unsere Finanzkraft und Zuverlässigkeit in Sachen ...