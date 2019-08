Rezessionsängste, eine inverse Zinsstrukturkurve, die Eskalation im US-chinesischen Handelskonflikt und auch weitere Unwägbarkeiten wie USA-Iran oder der Brexit dämpften nicht nur in der vergangenen Handelswoche die Kauflaufe, sondern brachten die Aktienmärkte am Freitag unter Druck. Die Eskalation im Handelskonflikt und die überraschende Ankündigung von Strafzöllen Chinas sowie ein wutschnaubender Trump brachten das Fass zum überlaufen. Die starke Abwärtsdynamik am Freitag lässt den Schluss zu, dass sowohl Verkäufe als auch Absicherungsgeschäfte in hohem Ausmaß vorliegen und Erholungen eher verkauft werden dürften. Der Fall im DAX wieder unter die 200 Tagelinie und ein voraussichtliches Gap zur Eröffnung sind negativ. Aus charttechnischer Perspektive besteht das Risiko eines Tests der 11.400 bis 11.266 Punkten.

Zum Wochenstart wird ein Gap nach unten erwartet, die Eröffnung im Bereich 11.540 taxiert. Solange das Gap nicht geschlossen wird per Hourly-Close, sind Erholungen grundsätzlich zu verkaufen.

DAX (L&S) – Stundenkerzen

Erholungen sind bei ca. 11.580/90 sowie bei einem Anstieg über ca. 11.620 bei 11.670/80 Punkten jeweils auf Verkaufssignale zu beobachten. Ziele liegen bei ca. 11.430 sowie 11.350 bis 11.270/60 Punkten.

In dieser Woche fallen die Updates im Youtube-Kanal nochmals aus.

Stefan Salomon Chartanalyst

www.candlestick.de

Hinweis: Die Analyse wurde von Stefan Salomon mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit der in der Analyse enthaltenen Aussagen, Prognosen und Angaben wird jedoch keine Gewähr übernommen. Der Inhalt dient lediglich der Information und beinhaltet keine Vermögensberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von CFD, Aktien oder anderen Finanzprodukten. Die Analysen dienen nicht als konkrete Handelsempfehlung. Eine Haftung für Vermögensschäden ist ausgeschlossen. Eine Angabe von Kurszielen, potenziellen Kauf- oder Verkaufssignalen dient lediglich der Information und dient der Veranschaulichung entsprechend der Methodik der Chartanalyse. Die in den Beiträgen von Stefan Salomon besprochenen Werte können für den einzelnen Anleger je nach dessen Risikoprofil und finanzieller Lage nicht geeignet sein. Erklärung nach §34b Abs 1 WPHG: Der Autor erklärt, dass er zum Zeitpunkt der Erstellung des Beitrags in dem in diesem Beitrag besprochenen Wert/Werten investiert ist, direkt oder indirekt durch Finanzinstrumente. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenkonfliktes. Charts:www.guidants.com, www.tradesignalonline.com, www.bsb-software.de (Metastock by equis.com)