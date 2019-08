Die Evotec Aktie hat drei Verlusttage hinter sich. In dieser Zeit fiel der TecDAX-notierte Biotechwert von 25,73 Euro auf Freitag erreichte 18,41 Euro. Doch obwohl das Tief dieser Bewegung erst am Freitag erreicht wurde, war an dem Tag bereits eine deutliche Entspannung der Lage für die Evotec Aktie zu erkennen. Das massive Abwärtsmomentum der beiden Tage zuvor wich langsam und nach dem Rutsch auf 18,41 Euro kam es zur Stabilisierung ...