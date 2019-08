Der Ölpreis verbilligte sich seit April dieses Jahres um fast 20 Prozent und ein Ende der Talfahrt ist noch nicht in Sicht. Der Grund dafür dürfte aus charttechnischer Sicht der intakte Abwärtstrend auf der Tagesebene sein, der das Geschehen schon seit geraumer Zeit dominiert.

In der vergangenen Woche gelang es zwar eine Erholungsbewegung einzuleiten, diese wurde allerdings bereits an der Marke von 61,28 USD abrupt für beendet erklärt. Gelingt es den Shorties auch zum Wochenbeginn die Shorttendenz beizubehalten, so ist mit einem weiteren Abverkauf zu rechnen. Das nächste Anlaufziel auf der Unterseite befindet sich bereits bei 57,41 USD. Dort könnte es wieder zum Aufbäumen seitens der Longis kommen. Andernfalls wird das finale Ziel aktiviert, das bei 55,75 USD zu finden sei.

Im Stundenchart sollten wir das Tief bei 57,41 USD im Auge behalten. Ein Rutsch unter dieses Level würde den Abwärtstrend bestätigen und möglicherweise weiter ausdehnen. Erst oberhalb von 59,29 USD muss die kurzfristige Ausrichtung neu überdacht werden.

