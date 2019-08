„Tag der Wende”, titelten wir am 14. August zur Commerzbank Aktie. Einen Tag danach könnte es aus charttechnischer Sicht tatsächlich dazu gekommen sein. Am Donnerstag erreichte der Aktienkurs des MDAX-notierten Unternehmens bei 4,658 Euro sein bisheriges Baissetief, konnte sich davon am Freitag aber deutlich erholen. Mit 5,001 Euro ging es knapp unter Tageshoch (5,003 Euro) aus dem XETRA-Handel. Heute Morgen werden kurz vor dem ...