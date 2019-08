Deutsche Bank – Neue Hoffnung? Spektakuläres Comeback für die Aktie der Deutschen Bank! Noch zum Mittag waren die Papiere am Freitag auf ein neues Allzeittief bei 5,78 Euro abgestürzt, doch dann machte ein Bericht des Nachrichtenmagazins „Spiegel“ den Anlegern neue Hoffnung: Im Fall einer Rezession soll die Bundesregierung bereit sein, die berühmte „Schwarze Null“ zu opfern und gegebenenfalls neue Schulden aufzunehmen, um die Wirtschaft zu stützen. Die Folge: Vor allem die Finanzwerte drehte am Freitagnachmittag wieder nach oben ab. So katapultierte sich die Aktie der Commerzbank 5,95% nach oben, während die Papiere der Deutschen Bank 4,7% zulegten und sich an die Spitze des DAX-Tableaus setzten! Dabei gingen die Anteilsscheine nur unwesentlich unterhalb des Intraday-Tops bei 6,167 Euro aus dem Handel, womit ein mögliches Doppeltief im Chart nun an Kontur gewinnt; vollendet wäre dieses Muster jedoch erst oberhalb von 7,50 Euro, wobei die Papiere auf dem Weg dorthin zunächst noch die Hürden bei 6,80 und 7/7,20 Euro sowie den GD200 bei 7,39 Euro überwinden müssten! Entpuppt sich der Kurssprung vom Freitag jedoch lediglich als technische Gegenreaktion, würde sofort wieder die runde 6-Euro-Marke in den Fokus rücken. Bricht die erneut, droht der Rutsch an das aktuelle Allzeittief, wobei sich eine Etage tiefer auch die untere Begrenzung des mittelfristigen Abwärtstrendkanals als Unterstützung bzw. als möglicher Wendepunkt für eine Gegenbewegung anbietet. Erst darunter müsste dann über einen Test der 5-Euro-Marke nachgedacht werden!

DAX – Die Bullen geben nicht auf Auch für den Gesamtmarkt endete die schwache Woche (-1,12%) am Ende mit einem versöhnlichen Abschluss, denn für den DAX ging es noch einmal 1,31% nach oben! Damit konnte der Index tatsächlich die untere Kante der Haltezone zwischen 11.560 und 11.600 Zählern per Tagesschluss zurückerobern; gelingt jetzt auch der Sprung über die 200-Tage-Linie bei 11.651 und damit die Rückkehr in den Aufwärtstrend, wäre der erste Schritt in Richtung Erholung gemacht! Im Anschluss müssten jedoch auch die Hürden bei 11.750 und 11.823/11.869 überwunden werden, um dem Pullback Gewicht zu verleihen. Sollte sich der freundliche Freitag dagegen als Strohfeuer herausstellen, fokussiert sich das Kursgeschehen wieder auf die Haltestellen bei 11.370 und 11.300, wobei jetzt auch das Korrekturtief aus der Vorwoche bei 11.266 Zählern als Unterstützung infrage kommt!

Dow Jones – Gut erholt, aber… Gut erholt ging auch der Dow Jones ins Wochenende, der sich in der Spitze bereits wieder in Richtung der runden 26.000er-Schwelle schieben konnte. Dabei profitierten die US-amerikanischen Blue Chips von einer Äußerung Donald Trumps, der im Zollstreit nicht mit chinesischen Vergeltungsmaßnahmen rechnet sowie von neu aufkeimenden Spekulationen über eine weitere Leitzinssenkung der Fed im September. Dennoch bleibt für die Woche ein Minus von 1,5% stehen – und die Erkenntnis, dass der GD200 wieder einmal nur knapp verteidigt werden konnte! Der langfristige Durchschnitt bleibt daher – gemeinsam mit der 25.500er-Marke – das erste und wichtigste Kursziel auf der Unterseite. Nach oben gilt es dagegen, die 26.000er-Schwelle per Schlusskurs zu knacken und anschließend Kurs auf die Hürden bei 26.500 und 27.000 Zählern zu nehmen!

Nvidia – Chipwerte im Aufwind! Es gibt sie doch noch, die Erfolgsmeldungen aus der Chipbranche: Dank sehr guter Quartalszahlen legte die Nvidia-Aktie am Freitag über 7% zu und eroberte damit auch gleich die Spitze im Nasdaq 100, der mit +1,59% ebenfalls deutlich aufsatteln konnte. Dabei geht es für Nvidia jetzt auch schon wieder um die Rückeroberung der 160er-Marke bzw. des GD200 direkt darüber, die im jüngsten Ausverkauf per Gap nach unten verlassen wurden. Nachdem der Kurssprung vom Freitag ebenfalls durch ein Gap ausgelöst wurde, hat sich nun im Kerzenchart eine Inselformation ausgebildet; kann dieses Muster mit weiteren Gewinnen bestätigt werden, wäre ein Kursanstieg bis in den Bereich um 170/175 USD denkbar. Neue Long-Impulse kämen jedoch erst oberhalb des Julihochs bei 178,89 USD in den Markt! Drehen die Notierungen dagegen direkt wieder nach unten ab, müsste die Schließung der frischen Kurslücke und damit ein neuerlicher Kursrückgang bis 151,61 USD inklusive Test der 150er-Barriere einkalkuliert werden!

Interessenkonflikt: Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes. Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. 19.8.2019 Die Trading Idee des Tages wird von prime-quants.de vorgestellt.