FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat am Montag weiter in der Nähe der Marke von 1,11 US-Dollar notiert. Am Vormittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,1105 Dollar und damit etwas mehr als im asiatischen Handel. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Freitag auf 1,1076 Dollar festgesetzt.

Zum Wochenstart stehen nur wenige Konjunkturdaten auf dem Programm, die an den Märkten für Bewegung sorgen könnten. In der Eurozone werden zwar Inflationsdaten veröffentlicht. Allerdings handelt es sich nur um eine zweite Schätzung.