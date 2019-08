Anzeige

Während der breite Markt zu Abgaben neigt, sind defensive Werte wie die Nestlé-Aktie weiterhin gesucht. So wundert es nicht, dass das Nahrungsmittelunternehmen aus der Schweiz auch in der vergangen Woche seinen Anstieg fortsetzen und in der Spitze bis auf 98,77 Euro ansteigen konnte.

Damit ist die runde 100,00-Euro-Marke zum Greifen nahe und es wäre eine große Überraschung, sollte die Aussicht ... Weiterlesen