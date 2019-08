K+S und Wirecard – sehr positive Stimmen

Es läuft bei K+S und Wirecard – jedenfalls, wenn man die Analysten liest. Nach den jüngsten Zahlen regnet es positive Stimmen. Wir sind mit dem Turbo MF7M9A long gegangen. UBS hat die Einstufung für K+S nach einer Investorenveranstaltung des Salz- und Düngerkonzerns auf “Buy” mit einem Kursziel von 21 Euro belassen. Hauptthema des Treffens mit Finanzvorstand Thorsten Böckers sei die Entwicklung des Free Cashflow gewesen, schrieb Analyst Patrick Rafaisz. Potenzial – 50 Prozent. Bei Wirecard sehen Analysten ebenso weiterhin großes Kurspotential. Daher empfehlen wir den Turbo-Bull GA7QR6 von Goldman Sachs. Die Baader Bank hat die Einstufung für Wirecard nach Zahlen auf “Buy” mit einem Kursziel von 230 Euro belassen. Der Zahlungsdienstleister habe ein starkes organisches Wachstum hingelegt, schrieb Analyst Knut Woller in einer am Montag vorliegenden Studie. Die zugrundeliegende Entwicklung der Marge sei angesichts einmaliger Sondereffekte noch besser als es die vorgelegten Zahlen vermuten lassen. Mehr zu beiden Aktien und Research zum Markt gibt es in unserem Exklusivbereich. Dort gibt es auch neue Anlageideen, nachdem unser Wirecard-Inliner zu 200% zurückgezahlt wurde am Freitag.