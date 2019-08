An der Varta Aktie sind die turbulenten Tage an der Börse in letzter Zeit weitgehend vorüber gegangen. Im Laufe der vergangenen Woche ging es für den Aktienkurs zwar von 74,50 Euro auf 67,30 Euro nach unten, doch das war es dann auch schon. Ohnehin muss man diese Bewegung in das Gesamtbild einordnen, die von einer Haussebewegung der Varta Aktie geprägt ist. Ende 2018 lag der Aktienkurs des Batterie-Herstellers noch bei 24,30 Euro. ...