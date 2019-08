Über Aktien von US-Banken sagt Savita Subramanian, Head of United States Equity and Quantitative Strategy der Bank of America Merrill Lynch, folgendes: "Niemand ist bereit, sie zu kaufen". Warren Buffett scheint da eine andere Haltung zu vertreten.

Warren Buffett's Beteiligungsgesellschaft Berkshire Hathaway hat ihre Position in Banken im vergangenen Jahr ausgebaut. Berkshire Hathaway gehört heute zu den fünf größten Aktionären der Bank of America, JPMorgan Chase, Wells Fargo, Goldman Sachs, U.S. Bancorp und Bank of New York und hält große Anteile an weiteren Banken. Die jüngste Offenlegung von Berkshire Hathaway zeigt, dass das Unternehmen seine Positionen in einigen dieser Unternehmen im zweiten Quartal ausgebaut hat.