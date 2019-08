Obwohl in der Presse vielstimmig beworben und gelobt, ist das Echo auf den Tag der Offenen Türe der Bundesregierung recht schnell wieder verklungen. Eine Großveranstaltung am Wochenende, scheinbar so selbstverständlich wie der Mittelaltermarkt in Diedersdorf oder der Wanderzirkus in Hohenschönhausen, über deren Sinn- und Zweckhaftigkeit offenbar so viel Einigkeit herrscht, dass die nunmehr zum 21

Der Beitrag Tag der Offenen Türe: Zur Schau gestellte Offenheit kann mehr verraten, als einem lieb ist erschien zuerst auf Tichys Einblick.

Ein Beitrag von Emil Kohleofen.