Interview mit André Achtstätter (CEO Vexcash)

Interview mit André Achtstätter

Was macht Vexcash?

Foto: André Achtstätter. Quelle: André Achtstätter / Vexcash

Was ist die Idee dahinter – Wie kam es zur Gründung?

Die Idee kommt aus verschiedenen Ländern, in denen Kurzzeitkredite schon lange vergeben werden. In Deutschland befinden wir uns in einem Markt, der noch in der Wachstumsphase steckt und aufgrund traditionellen Bankings noch nicht ausreichend bedient wird. Genau hier setzt Vexcash an.

Was macht Vexcash einzigartig?

Einzigartig ist die Möglichkeit einer schnellen Auszahlung innerhalb von 60 Minuten. Ferner bieten wir weitere Optionen an, wie die Verlängerung der Laufzeit bis auf 6 Monate oder das „Boni+ Paket“, bei der wir nach tiefergehender Bonitätsprüfung dem Kunden einen Kredit zur Verfügung stellen können.

Wie viele Kredite werden über die Plattform abgewickelt und wie läuft ein Antrag ab?

Die Antragstellung läuft End-to-End digital per Online-Formular ab. Der Kunde gibt seine Daten ein, wird durch unsere Customer Journey geführt, wo er Optionen wählen kann, die ihm den Kredit ermöglichen können. Der Antragsprozess ist schlank, schnell und bequem innerhalb weniger Minuten zu erledigen und je nach Option ist bereits eine Stunde später die Zusage zum Kredit da.

Was schätzen Kunden an der Online-Kreditvergabe besonders und welche Aspekte der Kreditvergabe sind Ihnen wichtig?

Unsere Kunden schätzen die schnelle Auszahlung innerhalb von 60 Minuten sehr. Uns ist es sehr wichtig, dass das von unseren Kunden so angenommen wird. Ich habe selbst einen Background in einer renommierten internationalen Großbank, für die ich jahrelang tätig war. Mir ging der Prozess von der Antragstellung über die Zusage bis hin zur Auszahlung viel zu langsam. Ich freue mich daher, dass wir mit unserer Antragstellung per End-to-End die Möglichkeit haben, unseren Kunden eine direkte Zusage zu gewährleisten. Wir können den Prozess innerhalb von 60 Minuten über die Bühne bringen, das gibt es bei keinem anderen Bewerber.

Wo steht Vexcash in 5 Jahren? Sollen auch andere Bereiche der klassischen Kreditvergabe angeboten werden?

Die Vision ist es, Vexcash zu einem Paneuropean Scoring Hub aufzubauen. Das heißt, wir arbeiten an einer Expansion ins Ausland, gleichzeitig werden wir aber auch auf dem lokalen Markt skalieren und Nischenprodukte einführen. Nehmen wir als Beispiel die Finanzierung eines Zahnersatzes. Die Behandlung entspricht in etwa der Zahl des durchschnittlichen Mikrokredits bei Vexcash. Wir haben in den vergangenen Monaten gemeinsam mit Zahnärzten ein Produkt zur Finanzierung des Zahnersatzes entwickelt, das wir in Kürze auf den Markt bringen werden.