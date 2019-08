NEW YORK (dpa-AFX) - Zum Auftakt der neuen Woche stehen die Börsenampeln an der Wall Street weiterhin auf Grün. Rund eine Stunde vor dem Handelsauftakt taxierte der Broker IG den Leitindex Dow Joneses Industrial am Montag um 1,1 Prozent höher auf 26 172 Punkte. Der Dow hatte am Freitag die 200-Tage-Durchschnittslinie wieder übersprungen, sie gilt als Indikator für den längerfristigen Trend.

Zum Abschluss der vergangenen Woche hatte sich die zwischenzeitliche Panik, die an den US-Börsen geherrscht hatte, wieder gelegt. Konjunktursorgen hatten zuvor Anleger fluchtartig aus Aktien abwandern lassen und zu Zinsverwerfungen an den Anleihemärkten geführt. Zuletzt hatten jedoch vage Entspannungssignale im US-chinesischen Zollstreit ausgereicht, um die Investoren wieder zurück an die Börsen zu locken. US-Präsident Donald Trump sprach am Wochenende von einem guten Vorankommen mit China, betonte aber nochmals, dass er es mit einem Deal nicht eilig habe.