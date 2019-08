Dialog Semi Aktie: Kurskorrektur beendet?

Anzeige

Während andere Unternehmen am deutschen Aktienmarkt in den letzten Wochen mit herben Verlusten zu kämpfen hatten, konnte sich die Dialog Semiconductor-Aktie vergleichsweise gut behaupten. Sie setzte ihre dynamische Rallye zunächst sehr eindrucksvoll fort und stieg bis zum 1. August auf ein neues Jahreshoch bei 41,82 Euro an.

Die auf diesem Niveau gestartete Konsolidierung ist zwar noch nicht abgeschlossen, doch mit ... Weiterlesen