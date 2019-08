Angst vor Rezession verstärkt Flucht in sichere Anlagen

Die Angst vor einer wirtschaftlichen Rezession steigt spürbar an. Die in der Berichtswoche veröffentlichten Konjunkturdaten haben die Befürchtungen der Anleger, vor allem im Euroraum, bestärkt. So fiel etwa der für Deutschland ermittelte ZEW-Konjunkturindex im August um fast 20 Punkte und damit deutlich stärker als erwartet auf minus 44 Zähler. So tief lag das Barometer zuletzt im Jahr 2011. Das deutsche Bruttoinlandsprodukt im zweiten Quartal war mit minus 0,1 Prozent leicht rückläufig und lässt vorerst wenig Raum für Hoffnung auf eine Besserung. Auch China enttäuschte, war dort die Industrieproduktion im Juni mit plus 4,8 Prozent so schwach wie seit gut eineinhalb Jahren nicht mehr.

Das deutlichste Signal kam aber vom US-Anleihemarkt. Dort tendierte die Zinsstrukturkurve für US-Staatsanleihen invers. Das heißt zweijährige Laufzeiten rentierten höher als zehnjährige Bonds. Dies war bislang allerdings nur innerhalb eines Handelstages und nicht per Schlusskurs zu beobachten. Eine Kurveninversion wird als klares Indiz für eine deutliche Eintrübung der Konjunktur erachtet, da allen Rezessionen der vergangenen Jahrzehnte eine entsprechende Kurvenverschiebung vorausging. An den aktuellen Fundamentaldaten aus der US-Wirtschaft lässt sich unserer Meinung nach derzeit allerdings kein Abgleiten in eine Rezession ablesen. So deuten beispielsweise die am Donnerstag veröffentlichten US-Einzelhandelsumsätze für Juli mit plus 0,7 Prozent (Schätzung plus 0,4 Prozent) auf alles andere als eine schlechte Stimmung im Konsumsektor hin.

US-Zusatzzölle auf Dezember verschoben

Dabei startete die Berichtswoche zunächst gar nicht so schlecht. Zur Überraschung aller wird die US-Administration die Erhebung der jüngst verkündeten 10-prozentigen Zusatzzölle auf chinesische Importwaren verschieben. Erst ab 15. Dezember soll die neue Regelung greifen. Mit Rücksicht auf das Weihnachtsgeschäft soll die Belastung der US-Bürger erst einmal vermieden werden. Es ist möglich, dass die US-Verwaltung die Erhebung der Zölle bislang technisch noch nicht im Griff hat. Wichtig in diesem Zusammenhang ist aber, dass Vertreter der chinesischen Handelsadministration wie ursprünglich geplant im September nach Washington reisen werden, um die Handelsgespräche fortzusetzen. Dies sorgte zunächst für positive Stimmung an den Märkten. Vor allem konnten die Aktienmärkte hiervon profitieren und deutlich zulegen. Die gute Stimmung hielt jedoch nicht lange an. Zur Wochenmitte setzten sich die Bären an den Aktienbörsen durch. Sichere Anlagehäfen waren im Gegenzug einmal mehr gefragt.