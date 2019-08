Die US-Aktienbörsen tendierten im Juli freundlich und erreichten zwischenzeitlich teils neue Höchststände.

Die Aktienmärkte

Europa

Geldpolitik treibt Europas Aktien

Die europäischen Aktienmärkte schlossen im Juli uneinheitlich. Der EURO STOXX 50-Index verlor 0,2 Prozent, der marktbreite STOXX Europe 600-Index legte 0,2 Prozent zu. Die im MSCI Europe Small Cap-Index gelisteten Unternehmen mit niedriger Marktkapitalisierung gewannen 0,3 Prozent.

Ein großer Treiber war die Geldpolitik. Hoffnungen der Investoren auf Lockerungsmaßnahmen ließen die Aktienmärkte im Vorfeld der Sitzung der Europäischen Zentralbank (EZB) steigen. Die Notenbank kündigte dann auch entsprechende Schritte an: Neben einer Zinssenkung dürfte es einen Staffelzins für Banken und ein neues Anleihekaufprogramm geben. Die Börsen gaben im Nachgang der Sitzung allerdings etwas ab, da Aussagen von EZB-Präsident Mario Draghi in der Pressekonferenz von den Investoren als weniger expansiv interpretiert wurden. Positiv aufgefasst haben die Markteilnehmer die Nominierung von Christine Lagarde als EZB-Präsidentin. Es ist davon auszugehen, dass die bisherige IWF-Chefin an der lockeren Geldpolitik festhält.

Das konjunkturelle Umfeld belastete dagegen die Börsen. Der Einkaufsmanagerindex für das Verarbeitende Gewerbe in der Eurozone fiel im Juli auf 46,4 Punkte – und liegt damit deutlich unterhalb der Wachstumsschwelle von 50 Punkten. Die Gewinnwarnungen von Daimler oder BASF zeigen beispielhaft, dass der abgeschwächte Welthandel Spuren bei den Unternehmen hinterlässt. Dagegen zeigte sich der Einkaufsmanagerindex für den Servicebereich robust, schwächte sich aber auch etwas ab.