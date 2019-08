RISK ON IST HEUTE ANGESAGT!

Aktienmärkte deutlich im Plus. Trumps Berater Navarro sagt Bullenmarkt voraus.

Raus aus den „sicheren Häfen“ - ab ins Risiko heißt heute die Devise! Während die vermeintlich „sicheren Häfen“ wie Gold, Bund-Future und Devisen wie Schweizer Franken oder Japanische Yen allesamt rote Vorzeichen haben, notieren die Aktienmärkte in Europa und in den USA rund zwei Stunden nach der Eröffnung der Wallstreet deutlich im Plus. Der deutsche Leitindex DAX kann um 1,39 Prozent zulegen und liegt kurz vor Xetra-Schluss bei 11.723 Punkten. Bei den großen US-Indizes ist bisher der Nasdaq 100 das stärkste Aktienbarometer. Der Technologieindex notiert gegen 17:30 MESZ mit 1,58% im Plus bei 7.721 Punkten. Für die heutigen Kursgewinne an den Aktienmärkten könnte unter anderem Donald Trumps Berater in Handelsfragen, Peter Navarro, verantwortlich sein. In einem Interview mit ABC News sagte er, dass er bis 2020 und darüber hinaus mit einer starken US-Wirtschaft und einen bullischen Aktienmarkt rechnet. Navarro geht sogar davon aus, dass die US-Notenbank Fed die Zinsen deutlich senken wird und verwies zudem auf neue Handelsabkommen zwischen USA und Mexiko sowie Kanada, die Anfang Oktober 2019 vom US-Kongress verabschiedet werden sollen.