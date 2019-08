Langsam erwachen Anleger aus ihrem Tiefschlaf. Es wird vielen Marktteilnehmern bewusst, dass die Anleihemärkte zurzeit total verrückt spielen. Diesen Umstand nutzen die durch und durch verdorbenen Charaktere der Finanzwelt in Zusammenarbeit mit der Politik gnadenlos aus. Das wird enden wie immer, der Geldwert wird vernichtet und übrig bleibt nur der Basiswert der Rohstoffe, die für das Überleben auf der Erde nötig sind.

Gold ist die perfekte Selbstverteidigungswaffe für Ihr Depot



Der Goldpreis erlebte nach dem Zusammenbruch Argentiniens in der letzten Woche einen steilen Anstieg über 1.500 US$. Verantwortlich dafür ist ein spektakulärer Rendite-Crash an den globalen Anleihemärkten, der sich immer weiter beschleunigt, seit die EZB- und FED-Führungsspitze sich nochmals zur lockeren Geldpolitik bekannten. Der Angriff der Notenbanken auf Ihr Geld geht damit in die nächste Runde.

Vorhergesehen haben den zwar viele. Doch nun beginnt der Markt total verrückt zu spielen.