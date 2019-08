DAX – Perfekter Wochenauftakt! Besser hätte der deutsche Leitindex kaum in die neue Woche starten können: von Beginn an übernahmen die Bullen das Kommando und trieben die Kurse erneut über den GD200 – und in der Spitze bis auf 11.759 Punkte, womit die Eindämmungslinie bei 11.750 einmal mehr angelaufen wurde. Für die Rückeroberung per Tagesschluss reichte die Kraft zwar (noch) nicht ganz, doch die Aussichten auf eine Fortführung der Erholung haben sich nun deutlich verbessert. Konkret: Dank der positiven Vorgaben von der Wall Street – auch die US-Indizes kamen gut erholt aus dem Wochenende, für den Dow Jones ging es dabei direkt wieder über die vielbeachtete 26.000er-Schwelle – könnte der DAX seine Reise nach Norden heute fortsetzen. Dabei zählt zum einen der Break bei 11.750 zu den drängendsten Aufgaben; gleichzeitig sollten die deutschen Blue Chips aber auch den Bremsbereich zwischen 11.823 und 11.869 in Angriff nehmen, denn oberhalb der alten SKS-Nackenlinie würde sich sogar Raum bis an die 12.000er-Barriere ergeben! Auf der Unterseite hat sich die 200-Tage-Linie dagegen wieder bei den Unterstützungen eingereiht und dient nun als erster Halt im Fall eines neuerlichen Rücksetzers. Sollte der sich noch einmal ausweiten und die Notierungen erneut unter den langfristigen Durchschnitt drücken, gilt das Hauptaugenmerk sofort der massiven Haltezone zwischen 11.600 und 11.560 Zählern. Erst unterhalb dieser Barriere müsste über den nächsten Test der Haltestellen bei 11.372/11.300 sowie 11.266 Punkten nachgedacht werden!

Infineon – Pullback läuft! Perfekter Wochenstart auch für die Infineon-Aktie: Mit einem Plus von 3,79% setzten sich die Papiere an die Spitze des DAX-Tableaus und arbeiteten dabei emsig am Pullback, das die Kurse nun idealerweise auch zurück über die 16er-Hürde tragen sollte! Gelingt der Re-Break, stellt sich sofort die Eindämmungslinie bei 16,50 Euro in den Weg; können die Notierungen diese Hürde ebenfalls überwinden, wäre plötzlich wieder Platz bis an die 17-Euro-Schwelle. Einen erfolgreichen Ausbruch über diesen Bremsbereich vorausgesetzt, lockt bereits die 200-Tage-Linie, die derzeit zusammen mit dem Juli-Top bei 18,23 Euro einen doppelten Widerstand bildet. Nach unten sichert dabei zunächst die 15er-Marke das Kursgeschehen ab; sollten die Papiere noch einmal unter diesen Halt zurückfallen, könnte ein Abtauchen an die Unterstützungen bei 14,50/14 Euro und/oder das Korrekturtief bei 13,42 Euro nicht ausgeschlossen werden!

Gold – Kurze Verschnaufpause? Während die Aktienmärkte zum Wochenauftakt nach oben tendierten, legte der Goldpreis eine Verschnaufpause ein. Dabei ging es für das gelbe Edelmetall an die 1.500er-Schwelle zurück, an der sich nun der weitere Kursverlauf entscheiden dürfte: Geht Gold in eine größere Konsolidierung über, müsste mit einem (trendbestätigenden) Rücksetzer bis an die nächsten Haltestellen bei 1.480 bzw. 1.448/1.440 USD gerechnet werden. Aus charttechnischer Sicht würde sogar ein Absacker bis 1.420/1.400 ins bullishe Bild passen; erst bei Kursen unterhalb von 1.380 USD müsste die jüngste Rallyebewegung allmählich infrage gestellt werden! Kann sich Gold hingegen an der 1.500er-Marke nach oben abdrücken und die Kletterpartie fortsetzen, wäre – nach einem Ausbruch über das amtierende Jahreshoch bei 1.535 USD – erneut Platz bis 1.550/1.600 USD.

Palladium – 1.500-Dollar-Marke in Schlagdistanz! Wir bleiben bei den Edelmetallen, wechseln aber schnell rüber zu Palladium. Denn dort nähert sich der Kurs mit großen Schritten wieder der 1.500-Dollar-Marke – und damit geht das Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Gold und Palladium einmal mehr in die heiße Phase! Kann Palladium die Hürde erneut überbieten, hätten die Notierungen beste Chancen auf einen Sprint an den nächsten Widerstand bei 1.550/1.560 USD. Darüber würde sich dann die Tür zur 1.600er-Barriere öffnen, die zuletzt am 11. Juli mit 1.607 USD überboten werden konnte. Zur Erinnerung: das aktuelle Allzeithoch ist bei 1.622 USD zu finden und wurde im März aufgestellt! Auf der Unterseite sind die Haltestellen dagegen schnell aufgezählt; sollten die Kurse an der 1.450er-Marke nach unten abrutschen, würde sofort die runde 1.400er-Schwelle als Unterstützung aktiviert werden. Bricht auch die, rücken die Chartmarken bei 1.350 und 1.300/1.267 USD als Haltelinien nach.

Interessenkonflikt: Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes. Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. 20.8.2019 Die Trading Idee des Tages wird von prime-quants.de vorgestellt.