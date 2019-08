Netapp - Hier kannst du vom nächsten Abwärtsschub profitieren!

Netapp kann sich vom Schock der Gewinnwarnung nicht erholen!

Symbol: NTAP ISIN:US64110D1046

Rückblick: Mit Netapp schafft es heute das nächste kalifornische Unternehmen auf unsere Short-Watchlist. Der in Sunnyvale beheimatete Konzern bietet Hardware, Software und Dienstleistungen rund um Cloud Dienste an und konnte über die letzten Jahre ein stabiles Wachstum generieren. Charttechnisch ist die Aktie nach der letzten Gewinnwarnung und dem Abwärtsgap von mehr als 17 % jedoch deutlich angeschlagen. Am 01.08. vermeldete das Unternehmen, dass es die zuvor gesteckten Ziele für das Gesamtjahr 2019 in einem schwierigen Geschäftsumfeld nicht erreichen wird können und senkte den Ausblick für die kommenden Monate. Seit der Abwärtskurslücke konsolidiert die Aktie nun in einer Range zwischen 47,90 USD und dem Jahrestief bei 44,55 USD. Inzwischen hat auch der EMA 9 bis zu dieser bearischen Konsolidierung aufgeschlossen, was das Zeichen für den nächsten Abwärtsschub darstellen könnte.