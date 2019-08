Die App Kurbo, veröffentlicht in der vergangenen Woche, soll "Kindern und Jugendlichen helfen, ein gesünderes Gewicht zu erreichen", so eine von WW veröffentlichte Erklärung. Die App nutzt das Ampelsystem, das Lebensmittel in rote, gelbe und grüne Gruppen unterteilt. Mit der kostenlosen App, die gegen eine Gebühr von 69 US-Dollar pro Monat 1:1-Coaching anbietet, können Kinder auch ihr Essen und ihr Verhalten rund ums Essen verfolgen.

Mehr als 81.000 US-Bürger haben eine Petition unterzeichnet, in der WW, ehemals Weight Watchers, aufgefordert wird, seine neue App für Kinder im Alter von 8 bis 17 Jahren zu löschen, so berichtet es " ABC News ".

Die App wurde von einigen Eltern und Ernährungswissenschaftlern kritisiert, die befürchten, dass die App zu sehr auf Gewichtsabnahme ausgerichtet ist und das Verhältnis der Kinder zum Essen beeinträchtigen könnte. "Das Betrachten von Bildern von Kindern, vor und nach dem Abnehmen, ist absolut etwas, das dazu führen könnte, dass sich Kinder schrecklich fühlen und es eine Form zum Body Shaming führt", so Keri Glassman, eine in New York City ansässige Ernährungsberaterin. Und weiter: "Sie hätten eine App für Kinder entwickeln können, die eine gesunde Ernährung und einen gesunden Lebensstil sowie eine gute Gesundheitsaufklärung und -information fördert und Kindern hilft, das Selbstvertrauen zu stärken". Glassmann kritisiert: "Aber ich habe das Gefühl, dass die Art und Weise, wie diese App entwickelt wurde, so ähnlich wie Weight Watchers ist und sich ganz auf Gewichtsabnahme und Gewichtsverlust konzentriert".

"Laut jüngsten Berichten der Weltgesundheitsorganisation ist Fettleibigkeit bei Kindern eine der größten Herausforderungen im Bereich der öffentlichen Gesundheit im 21. Jahrhundert. Dies ist eine globale Krise, die in großem Maßstab angegangen werden muss", sagte Joanna Strober, Mitbegründerin von Kurbo, in einer Erklärung, die vom WW veröffentlicht wurde. Das Centers for Disease Control and Prevention (CDC) schätzt, dass in den USA rund 13,7 Millionen Kinder und Jugendliche im Alter von 2 bis 19 Jahren von Fettleibigkeit betroffen sind.

Auf change.org hat Holly Stallcup 81 Tausend Unterstützer für ihre Peition: "WW: Remove Childern's Weight Loss App Before Countless Eating Disorder Occur", siehe hier. Darunter finden sich zahlreiche Kommentare, wie von Ashton Lagleva: "Eine Diätfirma wie Weight Watchers ist nicht der richtige Ort für Kinder". Und Jadyen Zhval schreibt: "Das ist Kindesmissbrauch und muss gestoppt werden...".

WW hatte Kurbo im letzten Jahr übernommen hat und laut eigenen Angaben Forschung durchgeführt, um die Benutzerfreundlichkeit zu verbessern und das bisherige Kurbo-Programm ganzheitlicher zu gestalten.

"Kinder, die übergewichtig sind, wissen, dass sie übergewichtig sind und sich bereits schlecht fühlen", sagte Abby Langer, eine Diätassistentin, die ihre eigene Praxis in Toronto, Kanada, führt. "Diese App einem Kind zu geben, ist, als würde man sagen, dass mit dir etwas nicht stimmt", so Langer.