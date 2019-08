Die 5 größten Marihuana-Deals der Geschichte

Obwohl sich diese Liste mit zunehmender Reife der Branche ändern wird, sind hier die fünf größten Cannabis-Deals, die wir bisher gesehen haben.

1. Constellation Brands investiert 4 Mrd. US-Dollar in Canopy Growth

Abgesehen vom Erwerb eines der größten Marihuana-Unternehmens der Welt nach Marktkapitalisierung, wird der Modelo- und Corona-Bierhersteller Constellation Brands (WKN:871918) 4 Mrd. US-Dollar Kapitalanlage in Canopy Growth (WKN:A140QA) wahrscheinlich der größte Cannabis-Deal für einige Zeit bleiben.

Als Constellation Brands im August 2018 seine Investition in Canopy Growth tätigte und damit 37 % der Anteile an dem Unternehmen erhielt, war es tatsächlich das dritte Mal, dass Constellation Brands direkt oder indirekt in Canopy investiert hatte. Im Oktober 2017 investierte Constellation 190 Mio. US-Dollar in Canopy für einen Anteil von 9,9 % an dem Unternehmen. Im Juni 2018 erwarb man dann ein Drittel der 600 Mio. CAD-Wandelanleihe von Canopy. Inklusive dieser Anleihen und der Optionsscheine, die Constellation Brands als Teil seiner Investition erhalten hat, könnte es seine Beteiligung an Canopy Growth auf bis zu 56 % erhöhen, wenn alles ausgeübt würde.

Das Managementteam von Constellation hat deutlich gemacht, dass Cannabis ein logischer Schritt für ein Unternehmen ist, das im Bereich der alkoholischen Getränke tätig ist. Da die Einführung alkoholfreier Cannabis-infundierter Getränke in Kanada bis Mitte Dezember geplant ist, hofft Constellation, dass sich die Früchte seiner Investition bald auszuzahlen beginnen.

2. Canopy Growth vereinbart den Erwerb von Acreage Holdings für 3,4 Mrd. US-Dollar

Im Gegensatz zum größten Deal, der im November 2018 abgeschlossen wurde, ist der zweitgrößte Deal der Geschichte nicht einmal garantiert.

Mitte April vereinbarte Canopy Growth die Übernahme des US-amerikanischen multistationären Apothekenbetreibers Acreage Holdings (WKN:A2N9K9) für 3,4 Mrd. US-Dollar unter bestimmten Bedingungen. Eine davon ist, dass die US-Bundesregierung Marihuana legalisieren muss, bevor das Geschäft offiziell wird. Nichtsdestotrotz beinhaltete der Deal eine Vorauszahlung von 300 Mio. US-Dollar (was einem Betrag von 2,55 US-Dollar pro Aktie entspricht) an die Acreage-die Aktionäre, vorausgesetzt, sie haben die Fusion genehmigt (was sie haben). Der Rest des Deals wird durch die Ausgabe von Canopy Growth-Aktien bezahlt, falls und sobald die US-Bundesregierung ihre Meinung ändert. Das Angebot von Canopy gilt für 90 Monate und bietet damit siebeneinhalb Jahre mögliche Vorarbeit, bis die USA hoffentlich Cannabis legalisieren.