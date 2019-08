News: Microcap mehr als 30 Großkonzerne als Kunden gewonnen!

Anzeige

Mehr als 30 Großkonzerne (Fortune 500) setzen inzwischen auf TotalSocial® der kanadischen Engagement Labs, wie das Unternehmen soeben bekannt gibt. Die Umsätze sind im letzten Fiskaljahr bis zum 30.6.2019 im Vergleich zum Vorjahr um 55% gestiegen.

Mit TotalSocial® bietet Engagement Labs insbesondere Großkonzernen ein in der Branche einzigartiges Tool, welches die Marketingerfolge der Unternehmen kombiniert sowohl online via Social Media (Instagram, Facebook etc.) als auch offline messen kann. Für die Offlinemessungen werden durch Engagement Labs jährlich rund 36.000 Umfragen durchgeführt.

Engagement Labs*

WKN: A1XBQN

Börsenplätze: Frankfurt (Deutschland); Toronto (Kanada, Heimatbörse)

News: Sales to Leading Brands Drive 55% Year-on-Year Growth for Engagement Labs’ TotalSocial® Data Platform



Allein seit dem 18. Juli konnte das Unternehmen ganz offensichtlich aber nochmals deutlich zulegen, gab man seitdem Aufträge im Gesamtwert von fast 1,5 Mio. Dollar (CDN) bekannt. Für das letzte Gesamtjahr bis zum 30.6. sollen es laut heutiger Meldung circa. 3,8 Mio. Dollar (CDN) gewesen sein. Sie sehen selbst, dass das Auftragsvolumen der letzten Wochen vergleichsweise extrem erscheint. Setzt Engagement Labs das Tempo fort, wird es für das neue Finanzjahr einen Rekord geben. Zudem kommt hinzu, dass in den letzten Wochen Übernahmegerüchte laut geworden sind. Mindestens zwei Unternehmen sollen dem Management ihre Interessensbekundungen unterbreitet haben:

“Man hat schon vor Beauftragung der Investmentbank ZWEI unaufgeforderte Interessensbekundungen für eine Übernahme bzw. strategische Investition in das Unternehmen erhalten.”

– Dies bestätigte CEO Ed Keller in einer offenen Telefonkonferenz vor einer Woche. Alles sieht nun nach einem möglichen Übernahmebattle aus, und dies verwundert nicht, wenn man sieht, wie sich die Auftragslage des Unternehmens allein seit Mitte Juli diesen Jahres entwickelt hat. Der Aktienkurs war in den letzten Wochen förmlich explodiert. In der letzten Woche gab es eine ganz deutliche Korrektur, die wir für Anleger nun als eine außerordentlich große Chance betrachten, erneut überproportional zu profitieren.

Wir rechnen auch auf die heutige Meldung hin mit einem ganz deutlichen Anstieg, hatte die Aktie zuletzt auf News immer wieder sehr stark reagiert. Die Bekanntgabe weiterer Aufträge könnte nun in den nächsten Tagen und Wochen erneut “anheizen”. Ein Update zu einer möglichen Übernahme könnte dann gar und quasi über Nacht zu Kurszuwächsen im dreistelligen Prozentbereich führen. Schon die Meldung über die Beauftragung einer Investmentbank zwecks Abwägung der Interessenbekundungen sorgte innerhalb nur eines Handelstages von einem Kursplus von über 100%.

– Sie sehen also selbst, dass die Aktie von Engagement sehr sensibel auf positive Meldungen reagieren kann. Dass es nun schon zeitnah ein Update zur Übernahmethematik geben wird, ist jedenfalls nicht auszuschließen. Anleger sollten unserer Meinung nach entsprechend schon vor einer solchen Meldung positioniert sein, denn ist zudem anzunehmen, dass weitere Erfolgsmeldungen zu Aufträgen den Kurs ohnehin wieder weiter nach oben befördern werden.

FÜNF Neukunden auf einen Schlag

Erst am 7. August meldete Engagement Labs gleich FÜNF Neuaufträge auf einmal! Das Unternehmen überrascht nunmehr seit Wochen konstant mit neuen Kunden für sein TotalSocial®-Marketinganalysetool, das laut Forrester Research mitunter das beste seiner Art am Markt ist. Dies sehen offensichtlich nicht nur immer mehr Kunden genauso, sondern auch mögliche Mitbewerber oder gar die aktuellen Platzhirsche der Marktforschungsbranche (zwei haben bereits Kooperationsvereinbarungen mit Engagement Labs). TotalSocial® ist eines der ganz wenigen, wenn nicht (laut Aussagen des Unternehmens) gar das einzige professionelle Analysetool für Vermarkter, das sowohl Online- als auch Offlineaktivitäten auswertet und so die Marketingprozesse und schließlich die Sales für Kunden optimiert.

Das vom Marketingteam des Unternehmens gewonnene Auftragsvolumen der letzten Wochen liegt jetzt bei stattlichen 1,46 Mio. Dollar (CDN), wohlgemerkt alles Aufträge, die seit dem 18. Juli 2019 an Land gezogen wurden!

Neubewertungsprozess

Dass sich das Unternehmen bei einer Übernahme einen entsprechenden Aufpreis (auf den aktuellen Kurs) erwartet, das hat Scott Paterson, Chairman und ehemaliger Vorstand der kanadischen Börse, schon in diversen Interviews immer wieder deutlich gemacht, so auch Ende Juli im Gespräch mit dem Herausgeber vom Midas Letter, James West. Anleger dürfen also wohl im Falle einer sich nun vollziehenden Übernahme mit einem ganz deutlichen Aufschlag rechnen – oder es wird zu keiner Übernahme kommen. Da es aber, wie wir nun seit gut einer Woche wissen, mindestens zwei Interessensbekundungen gibt, erscheint ein zeitnahes Übernahmeszenario wahrscheinlich.

In jedem Fall aber erscheint uns die Aktie von Engagement Labs jetzt extrem dazu prädestiniert, für mutige Anleger sehr zeitnah erhebliche Kurszuwächse zu genieren. Gerade die doch deutliche Kurskorrektur der vergangenen Woche scheint jetzt für Anleger wieder einen äußerst interessanten Eintiegszeitpunkt hervorgebracht zu haben. Die Aktie notiert laut Stand Montagabend bei einem Kurs von 0,065$, das Hoch der letzten Woche mit 0,12$ (CDN) bei fast dem doppelten Kurs.

Große Marken setzen auf Engagement Labs

Mit TotalSocial® ist dem Management von Engagement Labs nun wohl der große Wurf gelungen. Hat man, als das Unternehmen als Startup gegründet wurde, zunächst ausschließlich Social Media-Daten für Unternehmen ausgewertet, ist seit der Führungsübernahme durch den Branchenexperten Edward Keller auch die Auswertung von Offline-Konversationen hinzugekommen. Die Kombination scheint nun die großen Marken dieser Welt voll anzusprechen. Anfang August meldete das Unternehmen gar die Gewinnung fünf ganz neuer Kunden auf einen Schlag. Heute gibt man bekannt, dass es inzwischen über 30 Großkonzerne (Fortune 500) sind, die auf TotalSocial® setzen.

Auftragsvolumen von fast 1,5 Mio. Dollar innerhalb von nur drei Wochen

“Im Falle dieser renommierten Kunden haben wir ein erstes Leistungsangebot entwickelt, bei dem nach erfolgreichem Abschluss eine Umstellung auf die laufenden Programme erfolgt“, erklärt Steven Brown, President und Chief Revenue Officer von Engagement Labs, was soviel heißt, dass Engagement Labs den Neukunden zunächst einen Testlauf angeboten hat, bevor sie diesen dann in eine Langzeitvereinbarung wandeln. Fakt ist, dass dieser Testlauf allein zusätzliche 324.250 Dollar (CDN) in die Unternehmenskasse spült und sich das neu verkündete Gesamtauftragsvolumen allein seit dem 18. Juli auf fast 1,5 Mio. Dollar (CDN) beläuft.

Scott Paterson: “Wären wir ein privates Unternehmen im Silicon Valley, wären wir mit einem Vielfachen bewertet”

Dass Engagement Labs-Chairman Scott Paterson sein Unternehmen für absurd unterbewertet hält, hat er zuletzt immer wieder deutlich zum Ausdruck gebracht (“Wären wir ein privates Unternehmen im Silicon Valley, wären wir mit einem Vielfachen bewertet”)! Paterson ist ein in Kanada bekannte Business Angel, dessen Software-Startup Symbility Solutions erst im letzten Jahr für rund 150 Mio. an einen Milliardenkonzern verkauft. Er war früher Vorstand der kanadischen Börse und bis vor kurzem auch im Aufsichtsrat eines Entertainmentgiganten (Lionsgate).

Das Tempo, das Engagement Labs jüngst vorlegt, ist jedenfalls enorm. Mit Kantar und GfK mischen durch exklusive Partnerschaften bereits zwei der weltweit großen Marktführer der Marktforschungsbranche mit. Wir erwarten auf jeden Fall mit Spannung, wer der mögliche Bieter für Engagement Labs sein wird und ob es tatsächlich zu einem Deal kommt. Es könnte nun jederzeit so weit sein…

Schon Ende Juli ein gewaltiger Meilenstein!

Sie alle kennen GfK, das größte deutsche Marktforschungsinstitut, das u.a. auch die Einschaltquoten im deutschen TV erhebt. Auch international betrachtet ist GfK die Nummer 5 der Branche.

GfK MRI und das zu SymphonyAI gehörende Unternehmen „Simmons Research“ haben sich Anfang 2019 in einem neuen Joint Venture namens MRI-Simmons zusammengeschlossen. GfK und SymphonyAI Group sind gemeinsamer Eigentümer. Die Mehrheit am neuen Unternehmen hält GfK (HIER mehr Details).

Genau dieses Joint Venture eines Weltmarktführers hat nun mit Engagement Labs eine Partnerschaftsvereinbarung abgeschlossen und ein gemeinsames Produkt lanciert, wie man am 26. Juli 2019 bekannt gab!

Sie können sich sicherlich unschwer vorstellen, was auch dies für einen kleinen Microcap wie Engagement Labs bedeutet: Einer der Weltmarktführer der Branche verkauft nun ein gemeinsames Produkt von Engagement Labs und MRI-Simmons. Engagement Labs erwartet sich hierdurch rasant ansteigende Vertragsabschlüsse mit weiteren Fortune-500-Unternehmen, die Hauptzielgruppe für TotalSocial®. Selbstredend ist dies auch sehr wahrscheinlich, denn wem vertrauen die großen Konzerne mehr als den bereits seit etlichen Jahrzehnten etablierten Größen der Branche. Genauso, wie nun erhebliche Umsatzsteigerungen zu erwarten sind, erwarten wir auch weiterhin entsprechend erhebliche Zuwächse beim Aktienkurs.

Bewertung wohl nicht nur für Anleger interessant

Die aktuelle Bewertung von Engagement Labs an der Börse (ca. 14,5 Mio. Dollar; CDN; Stand Montag) erscheint jedenfalls insbesondere in Hinblick der zuletzt gewonnenen Aufträge (binnen drei Wochen jetzt fast 1,5 Mio. Dollar; CDN) und vor allem auch der laufenden Investment- bzw. Übernahmegespräche extrem attraktiv! Würde Engagement Labs das Tempo der vergangenen Wochen fortsetzen, dann wäre das Auftragsvolumen sehr schnell höher als die aktuelle Bewertung des gesamten Unternehmens.

Großer Telekomriese hatte “Megaerfolg” mit TotalSocial®

Eines der weltweit größten Telekomunternehmen soll dank des Einsatzes von TotalSocial® seine Umsätze schnell um über 23 Mio. Dollar (US) gesteigert haben, wie Engagement Labs-Chairman Scott Paterson kürzlich in einem exklusiven Interview James West vom Midas Letter erklärte. Paterson erzählt im Videointerview auch über zahlreiche neue Kunden, die man gerade gewinnen konnte und die im Laufe der nächsten Zeit auch dem Markt kommuniziert werden sollen.

Paterson ist davon überzeugt, dass die aktuelle Bewertung nicht im geringsten den realen Wert des Unternehmens darstellt und dieser Missstand korrigiert werden wird, sobald der Markt wahrnimmt, was sich nun beim Unternehmen alles getan hat. Wäre das Unternehmen noch privat und neu im Silicon Valley, läge die Bewertung definitiv schon jetzt bei einem Vielfachen der aktuellen rund 15 Mio. Dollar (CDN). Nun, wir dürfen jedenfalls mit großer Spannung entsprechende Updates zu den Übernahme-/Investmentgesprächen erwarten…

Mit WPP größte Werbeholding der Welt mit im Boot

Um seine Datenbanken für TotalSocial® laufend zu aktualisieren, werden im Jahr 36.000 Umfragen (!!!) in der Bevölkerung durchgeführt. Kunden von Engagement Labs können mit TotalSocial® ihren Marketingerfolg somit on- und offline bemessen und folglich Entscheidungen treffen, die ihre Produkte noch besser performen lassen. Das Produkt ist offensichtlich so interessant, dass auch schon im letzten Jahr eine der weltweit größten Vermarktungsagenturen aufmerksam geworden ist:

WPP, die weltweit größte Werbeholding (15,26 Mrd. Pfund Umsatz in 2017), hat durch seine Unternehmenstochter Kantar eine exklusive Partnerschaft für den europäischen Markt abgeschlossen. Wohl kaum ein anderes Unternehmen ist so gut mit den führenden Konzernentscheidern der Marketingabteilungen verbunden, wie es Kantar ist.

“Die Kantar Group ist die Marktforschungssparte der WPP Group. Die in London ansässige, 1993 gegründete Firma besteht aus 13 Tochtergesellschaften mit 30.000 Mitarbeitern, die zusammen das zweitgrößte Marktforschungsunternehmen der Welt formen, welches in 95 Ländern weltweit vertreten ist.” – Wikipedia

Kantar gilt als der zweitgrößte Marktführer – direkt hinter der bekannten Nielsen – bei Marketing- und Medieninformationen, Branchenverzeichnissen, Marktforschung sowie Verbraucherinformationen und beschäftigt weltweit rund 30.000 Mitarbeiter. Mehr als die Hälfte aller Fortune 500-Unternehmen sind Klienten von Kantar. Kantar soll im Rahmen der Partnerschaft TotalSocial® in Großbritannien vermarkten und deckt somit exakt die Kernzielgruppe von Engagement Labs ab.

“TotalSocial® ist die innovativste und höchst differenzierte Plattform auf dem Markt.” – Kantar über TotalSocial®

Personalie!

Scott Paterson ist der ehemalige Vizechef der kanadischen Börse und heute leidenschaftlicher Business Angel mit einem Faible für zeitgemäße Analysetools und Software. Die kanadische Symbility hat sich erfolgreich auf die Versicherungsbranche konzentriert und zählte für ihre Software zuletzt die großen Konzerne wie AXA zu ihren Kunden. Fast 150 Mio. Dollar (CDN) in Cash legte der 3-Mrd.-Dollar-Konzern (US) und Mitbewerber CoreLogic für Symbility auf den Tisch. Paterson gehörte zu den Gründern von Symbility und erwartete sich schon länger eine ähnliche Transaktion für seine Engagement Labs. Tatsächlich könnte eine solche nun erfolgen!

Übrigens: Wir hatten Ihnen auch Symbility Solutions noch rechtzeitig vor der Übernahme vorgestellt!

Jetzt ansehen: Das letzte Interview von James West mit Engagement Labs-CEO Scott Paterson (Juli 2019):

Auch der Engagement Labs-CEO Edward Keller gehört zu den Erfolgsmachern der Branche. Sein Buch Why Real Relationships Rule in a Digital Marketplace wurde schon 2013 von der AMA als bestes Marketingbuch des Jahres ausgezeichnet. Bei Engagement Labs war er federführend für die Entwicklung von “TotalSocial®” verantwortlich.

Engagement Labs beschäftigt inzwischen insgesamt über 20 Leute in den USA, Kanada und UK.

Unser Tipp:

Anfang August wurde erstmals mitgeteilt, dass das Unternehmen unaufgeforderte Interessensbekundungen bzgl. einer Übernahme oder strategischen Investition erhalten hat. Die Lage erscheint definitiv äußerst brisant: Die jetzt also laut gewordenen Übernahmegespräche könnten bereits sehr kurzfristig in einem überdurchschnittlich großen Erfolg für Aktionäre und Management münden. Mut sollte dann entsprechend belohnt werden.

Informieren Sie sich selbst über Engagement Labs:

Webseite: www.engagementlabs.com

Filings (Börsenbehörden Kanada): www.sedi.ca

