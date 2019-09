Typischerweise verfolgen Investoren bei Gold zwei Ziele. Zum einen nutzen sie es als Portfolioschutz, da es sich in der Vergangenheit tendenziell anders entwickelte als andere Anlageklassen und bei Marktrückgängen weitestgehend stabil blieb. Zum anderen zur Absicherung gegen Inflation. So oder so betrachtet, könnte aktuell ein guter Zeitpunkt sein, um sich noch einmal mit einer Anlage in Gold zu befassen.

Dabei gibt es unterschiedliche Wege, dieses zu tun: Anleger können physisches Gold in Form von Goldmünzen oder Goldbarren kaufen und in einem Schließfach bei einer Bank lagern. Dabei fallen allerdings Miet- und gegebenefalls Versicherungskosten an. Eine andere Möglichkeit sind börsengehandelte Finanzinstrumente. Anleger, die keine Goldbarren einlagern wollen, sind aus unserer Sicht mit sogenannten ETCs gut beraten.

Die Abkürzung ETC steht für Exchange-Traded Commodity, also börsengehandelte Rohstoff-Zertifikaten. Die Wertpapiere ähneln auf den ersten Blick ETFs, es handelt sich aber nicht um Sondervermögen, sondern um Schuldverschreibungen. Die Papiere sind anders als Fonds also einem Emittenten-Risiko ausgesetzt. Viele ETCs auf Edelmetalle sind allerdings physisch mit Gold, Silber oder Platin hinterlegt. Diese Produkte sind so ausgestaltet, dass Anleger im Fall der Fälle Zugriff auf das Edelmetall haben sollen. So soll der Vorteil des liquiden, günstigen Börsenhandels mit der Sicherheit des physischen Besitzes kombiniert werden.

Mit dem Amundi Physical Gold ETC (ISIN FR0013416716) hat Amundi einen ETC an der Euronext in Paris und Amsterdam sowie an der Frankfurter Börse gelistet, der mit physischem Gold hinterlegt ist. Seit seinem Start im Mai konnte der Amundi Physical Gold ETC bereits rund 280 Millionen Euro bei Anlegern einsammeln. Mit einer jährlichen Gesamtkostenquote von 0,19 Prozent ist der Amundi Physical Gold ETC der Gold ETC mit den europaweit günstigsten Konditionen.

Das für den Amundi Physical Gold ETC erworbene Gold wird im Tresor von HSBC in London verwahrt. Aus Transparenzgründen werden die dem ETC zugewiesenen Goldbarren auf einer Liste geführt, die den Anlegern zur Verfügung gestellt wird. Auf dieser Liste ist jeder Goldbarren mit Marke, Seriennummer und Gewicht aufgeführt.

(Amundi)