Nachhaltigkeit ist eines der bestimmenden Themen unserer Gesellschaft. Auch im Asset Management gewinnt das Thema zusehends an Bedeutung und formiert sich unter dem Kürzel ESG. Anlageprodukte, deren Strategie nach diesen drei Buchstaben – ESG: Environmental, Social und Governance – definiert sind, rücken immer mehr in den Fokus der Anleger. Investitionen in solch „grüne“ Produkte sind dabei jedoch nicht ausschließlich Gewissensentscheidungen. Neben dem gesellschaftlichen Druck zu mehr Nachhaltigkeit wächst auch der politische, regulatorische Druck. ESG-Investitionen können der richtige Schritt sein, um die Rendite des eigenen Portfolios nachhaltig aufzustellen.

Umso verwunderlicher ist daher, dass es bislang keine Anlagemöglichkeit in eine ESG-Variante des Euro Stoxx 50 gab. Immerhin handelt es sich dabei um die bedeutendste Benchmark für europäische Bluechip-Unternehmen, wie sich im Volumen der auf ihn beziehenden europäischen ETFs zeigt. Dieses liegt bei rund 30 Milliarden Euro. Gemeinsam und in intensiver Zusammenarbeit mit STOXX lanciert UBS Asset Management nun das erste ETFAngebot der wichtigsten europäischen Benchmark nach Nachhaltigkeitskriterien. Als Marktführer für nachhaltige Lösungen ist dies für UBS Asset Management der nächste konsequente Schritt, nachdem bereits im April diesen Jahres die erste ESG-Variante der wohl wichtigsten Aktienbenchmark der Welt, des S&P 500, lanciert wurde.