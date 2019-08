Wirecard und negative! Immobilienzinsen

Drei Themen beschäftigen uns heute im Börsenbrief bei Feingold Research. 1) Das Notenbanktreffen in Jackson Hole. Dazu gibt es reichlich Research. 2) Unsere jüngsten Trades laufen erfreulich ein, bei Wirecard haben wir schon wieder zugemacht - allerdings mit “nur” kleinem Gewinn von 11 Prozent. Dennoch – es war unser 14! Gewinntrade infolge mit Wirecard. Die Aktie passt perfekt zu unserem Sentiment-Ansatz. Diesen besprechen wir täglich im Börsenbrief, den Sie hier lesen können. 3) Dort verlinken wir Ihnen heute auch einen richtigen Scoop eines weiteren Investmentnewsletters. Es geht um negative Zinsen für Immobilien. In Dänemark ist dies schon gangbar, in Deutschland äußern sich Banker, das es kommen könnte. Ein Knaller. Dazu gibt es zwei passende Anlageprodukte für Sie.