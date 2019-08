Unter anderem sorgen die gesunkenen Zinsen bei den strategisch wichtigen Unternehmensinvestitionen für neuen Rückenwind.

Der Handelsstreit zwischen den USA und China bestimmt nach wie vor das Geschehen an den Finanzmärkten. Vor allem bei Staatsanleihen sind die Folgen unübersehbar. Hier treibt die Flucht in die sicheren Häfen die Renditen weltweit von einem Rekordtief zum nächsten. Die Aktienmärkte schlagen sich verglichen damit noch relativ wacker. In den USA notierte der S&P500 trotz der jüngsten Eskalationswelle im Zollstreit zwischenzeitlich maximal 7% unter seinem Ende Juli erreichten Allzeithöchststand. In Europa war die Entwicklung ähnlich. mit rund -6% – seit Donald Trump vor knapp zwei Wochen wieder auf Konfrontationskurs gegangen ist – halten sich die Verluste ebenfalls in Grenzen.

Gleichwohl ist auch bei Risikoassets die wachsende Nervosität unverkennbar. Zum Ausdruck kam sie zuletzt bei italienischen Staatsanleihen. Nach der Aufkündigung der Regierungskoalition durch Innenminister Matteo Salvini machten die Spreads gegenüber Bundesanleihen innerhalb kürzester Zeit einen kräftigen Satz nach oben ( 30 Bp bei 10-jährigen Laufzeiten). Und das, obwohl sich die politische Lage in der drittgrössten Volkswirtschaft der Währungsunion gar nicht so dramatisch verschlechtert hat. Im Gegenteil: Es bestehen sogar gute Chancen, dass künftig eine wirtschaftsfreundlichere Regierung ans Ruder kommt, was den Risikoappetit der Anleger eigentlich anregen sollte. Die heftige Spread-Reaktion zeigt mithin, dass die Nerven der Investoren mehr und mehr blank liegen.