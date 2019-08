Chinas Weg an die Weltspitze: Licht und Schatten auf der Neuen Seidenstraße

Chinas "Belt and Road"-Initiative lässt vor allem ärmere Länder auf Gelder und Investitionen hoffen. Das weltweite Mega-Projekt birgt aber auch gerade für diese Länder große Risiken, warnen Kritiker.Strebe danach, etwas Großes zu tun, sagte schon Deng Xiaoping, Chinas großer Führer nach Mao Zedong, der das Land auf den bis heute anhaltenden Reformkurs brachte. Der derzeit amtierende Staatspräsident Xi Jinping ist eine solche große Sache angegangen. Kurz nach Amtsantritt präsentierte er 2013 das Mega-Projekt "Belt and Road"-Initiative, das die alte Seidenstraße wiederbeleben und den Handel zwischen Ost und West erleichtern soll.



Gary Monaghan, Investment Director bei Fidelity International





"Als Präsident Xi Jinping an die Macht kam, wollte er eine stärkere politische und wirtschaftliche Bedeutung für China, die die unglaubliche Entwicklung des Landes in den vorangegangenen 20 Jahren widerspiegelt", sagt Gary Monaghan, Investment Director bei Fidelity International. Noch ist China die zweitgrößte Volkswirtschaft weltweit. Aber spätestens bis 2049, zum 100. Jubiläum der Volksrepublik, will China die USA überrundet haben und wirtschaftlich die Weltspitze einnehmen – und die Chancen dafür stehen nicht schlecht, auch wenn Chinas Wirtschaft nicht mehr in so großen Schritten wächst wie in den vergangenen Dekaden.

Schuldenfallen-Diplomatie

"2013 stand China wirtschaftlichen Herausforderungen gegenüber. Der starke Ausbau der heimischen Infrastruktur und Produktion, der das Wachstum zuvor angetrieben hatte, hat zu Überkapazitäten geführt", so Monaghan. Industriegüter wie Stahl und Zement gab es im Überfluss. Da kam die Idee der "Belt and Road"- Initiative gerade recht. Denn auch wenn die geplanten und zum Teil bereits umgesetzten Projekte sich über mehr als 120 Länder erstrecken, soll es doch vor allem die chinesische Wirtschaft sein, die von dem eine Billion US-Dollar schweren Programm profitiert.

Die Neue Seidenstraße wird daher nicht überall gefeiert; es gibt auch durchaus Bedenken und Kritik an dem "chinesischen Marshall-Plan". Einerseits ermöglicht die Initiative fortschrittliche Projekte in vielen Entwicklungsländern, die helfen können, die Wirtschaft in diesen Staaten voranzutreiben. Andererseits können solche Projekte diese Länder auch überfordern. Denn sie kriegen die Infrastruktur schließlich nicht geschenkt: Entweder investiert China selbst in eigene Projekte oder chinesische (staatsnahe) Banken finanzieren die Vorhaben.