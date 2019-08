Die Aktie von Carl Zeiss Meditec gehört zwar nicht zu den volatilsten Titeln des MDAX, bietet aber zum einen ein weniger konjunktursensitives Investment als andere Branchen und zum anderen bereits bei kurzen Anlagehorizonten attraktive Seitwärtsrendite-Chancen.

Carl Zeiss Meditec (DE0005313704) ist noch relativ jung – das MDAX-Unternehmen entstand erst 2002 durch einen Zusammenschluss der Carl Zeiss Ophthalmic Systems AG mit der Asclepion Meditech AG. Seit Jahresbeginn hat die Aktie 50 Prozent zugelegt, damit hat sich der Kurs in den vergangenen 5 Jahren verfünffacht. Mit der Bestätigung der Q3-Ergebnisse und einer Anhebung des Ausblicks am Donnerstag kletterte die Aktie – derzeit handelt sie auf Allzeithoch bei 102 Euro. Wer auf diesem Kursniveau nicht mit einem Direktinvestment von steigenden Kursen, sondern bereits von einer Seitwärtsbewegung profitieren will, kann sich mit Zertifikaten entsprechend positionieren.

Stagnierende Kurse (September)