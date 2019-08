Hohe Korrelation zwischen Realrenditen von US-Staatsanleihen und Goldpreis. Gold bald bei 1.600 US-Dollar?

WONACH ORIENTIERT SICH DER GOLDPREIS?

Seit Anfang Juni und dem Ausbruch über 1.300 US-Dollar je Feinunze steht Gold wieder hoch im Kurs in der Finanzwelt. Wenn in Indien die Hochzeitsglocken läuten oder ein Hedgefondsmanager den Untergang des Geldsystems prophezeit und Goldinvestments als Rettung anpreist, dann ist das Edelmetall immer gefragt. Zu den größten Käufern seit der Finanzkrise zählen jedoch die Zentralbanken, die im vergangenen Jahr mit 651,5 Tonnen mehr als jeweils zuvor Gold gekauft haben. Auch bei den Investoren ist Gold aufgrund der rekordniedrigen Zinsen wieder beliebt. Da Staatsanleihen mit höchster Bonität kaum mehr Zinsen abwerfen bzw. diese im Minusbereich liegen steigt die Attraktivität des gelben Edelmetalls für Investoren, obwohl Gold weder Dividende noch Zins abwirft und zudem ein Engagement in physisches Gold mit Lagerkosten verbunden ist. Doch wann entscheiden Investoren in Gold zu investieren? Mit Blick auf den Verlauf der Realrenditen von US-Staatsanleihen seit Beginn der Finanzkrise ist festzustellen, dass es eine deutliche Parallele zur Goldpreisentwicklung gibt. Auch in Zukunft dürfte diese Korrelation weiter Bestand haben und der Goldpreis könnte durch erneute Zinssenkungen der US-Notenbank Fed in Richtung 1.600 US-Dollar je Feinunze steigen.