Aktuell kann die K+S Aktie nicht zu dem Ausbruchsversuch über eine wichtige charttechnische Hürde ansetzen, der sich gestern abzeichnete. Die Rohstoffaktie war am Montag bis auf 14,375 Euro geklettert, konnte aber die - in der technischen Analyse für die K+S Aktie wichtige - Hürde bei 14,11/14,39 Euro nicht entscheidend attackieren. Heute ein ähnliches Bild: Im Handel am Dienstagvormittag klettert der Aktienkurs des Unternehmens ...