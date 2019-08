Mit Aussagen der US Administration bezüglich der Zölle sowie auf Basis von Erwartungen an dovishe Aussagen seitens der Geldpolitiker, konnte sich auch der DAX gemächlich erholen. Doch nun trifft er auf einige Widerstände und die Volatilität auf Intraday-Basis steigt.

Kurz vor der wichtigen Widerstandszone bei 11.800 Punkten, scheint die Intraday-Volatilität anzuziehen. Zuvor ging es gemächlich in einem stabile Trend aufwärts. Dass die Vola nun anzieht ist nicht verwunderlich, denn oberhalb der 11.800 Punkte-Zone wäre der erste wichtige gleitenden Durchschnitt auf Tageskerzenbasis überwunden und zumindest eine Bodenbildung wahrscheinlicher. Kann dieser gleitenden Durchschnitt überwunden werden, könnte es sehr schnell in Richtung der übrigen gleitenden Durchschnitte aufwärts gehen, gen 12.000 Punkte, siehe Chart auf Tagesbasis unten.

Notenbanker sollen es richten

Hoffnungen für die Bullen machen weiterhin die Notenbanker sowie US Präsident, Donald Trump. Dieser fordert von der FED eine Zinssenkung von 100BP. Sollten sich die Notenbanker auf dem Symposium, das ab Donnerstag in Jackson Hole stattfindet, dovisher positionieren, könnten sich weitere Erwartungen an Lockerungen bilden. Erwartungen könnten aber auch enttäuscht werden, was man nicht gänzlich ausschließen sollte.

Der DAX dürfte damit zunächst wie ein Anhängsel an der Performance der US Indizes hängen. Doch für ihn sieht es auch gemäß den Konjunkturdaten weniger erfreulich aus, was man von der US Wirtschaft noch nicht behaupten kann. Insofern dürfte das Enttäuschungspotential den DAX stark nach unten ziehen, wenn es denn dazu käme. Die EZB müsste schon deutlich harschere Töne anschlagen, um Marktteilnehmer von einer nachhaltigen Erholung zu überzeugen.

In der vergangenen Woche äußerte sich EZB Mitglied Rehn zu den notwendigen Lockerungen. Der Markt sucht nun händeringend nach Bestätigung seitens des EZB Präsidenten Draghi. Es ist wahrscheinlich, dass die Bestätigung früher oder später kommen wird. Der Euro zeigt sich von seiner schwachen Seite gegen den Greenback, was ebenfalls deutlich macht, dass sich Erwartungen an Lockerungen immer breiter machen.

Charttechnisch müssen die Bullen sich hier beweisen

Aktuell dürfte die DAX-Erholung aber zumindest charttechnisch betrachtet auf einen ersten wichtigen Widerstand treffen. Prallt er vor der 11.800 Punkte-Zone ab, sollte mit einer größeren Korrektur gerechnet werden. Noch kämpfen die Bullen, doch die Luft wird langsam dünner, wie man gut im 1h -Chart erkennen kann.

