Bilfinger Long! – Kursziel 25,00 Euro Die Aktie von Bilfinger, einem international tätigen Industriedienstleister mit Sitz in Mannheim (Bundesland Baden-Württemberg) musste in der Vorwoche kräftig Federn lassen. Die Aktie krachte am Mittwoch von 25,30 Euro auf 21,30 Euro in die Tiefe. Belastet wurde das Papier vom Ergebnis zum 2. Quartal als auch vom schwachen Gesamtmarkt. Am Donnerstag wurde dem Abverkauf um 20,50 Euro Einhalt geboten. Am Freitag ging das Papier mit schon wieder mit einem Plus von 2,09% bei 21,44 Euro aus dem Handel. Die Aktie könnte vor einer weiteren Gegenbewegung stehen. Es bietet sich eine Long-Position an! Quartalszahlen und schwacher Gesamtmarkt belasten, Ausblick bestätigt Die Zahlen zum 2. Quartal fielen gemischt aus. So erzielte Bilfinger einen Umsatz von 1,147 Milliarden Euro (Vorjahr: 1,06 Milliarden Euro), ein EBITA von 3 Millionen Euro (VJ: -1 Million Euro), einen Auftragseingang von 1,133 Milliarden Euro (VJ: 1,139 Milliarden Euro) und ein EBITA (bereinigt) von 17 Millionen Euro (VJ: 12 Millionen Euro). Das Nettoergebnis (unbereinigt) von -6,0 Millionen Euro lag zwar deutlich unter dem Vorjahr mit 11 Millionen Euro. Bereinigt wurde jedoch ein Nettogewinn von 6 Millionen Euro ausgewiesen, nach 8 Millionen Euro zuvor. Der Ausblick für 2019 wurde vom Unternehmen jedoch erneut bestätigt. Für das bereinigte EBITA (2018: 65 Millionen Euro) rechnet der Konzern mit einer deutlichen Steigerung auf mehr als 100 Millionen Euro. Insgesamt also solide Zahlen, die im starken Kontrast zum Abverkauf stehen. Es bietet sich nach der jüngsten Stabilisierung eine Chance zum Long-Einstieg! Chance zum Long-Einstieg! Die Aktie hat um 21,00/21,50 Euro zunächst einen Boden gefunden und ist stark überverkauft. Die fundamentale Lage des Unternehmens rechtfertigt den jüngsten Abverkauf nicht, der eher durch die Schwäche im Gesamtmarkt verursacht wurde. Es sollte nun zu einer normalen Gegenbewegung kommen. Es bietet sich eine Long-Position um 21,50 Euro mit engem Stopp um 20,45 Euro an. Das Kursziel ist um 25,00 Euro zu sehen.

Einstieg Stop-Loss Kursziel Erwartetes Datum für Zielerreichung Strategie zu Bilfinger 21,50 EUR 20,45 EUR 25,00 EUR 18.09.2019 JETZT ZU MATCH MY TRADE

Aufbauend auf diese Strategie, wurde mittels des innovativen Tools Match My Trade der Société Générale nach den Top 2 Produkten aus Optionsscheinen, Turbos und exotischen Optionsscheinen mit dem besten Chance-Risiko-Verhältnis gesucht. Folgende Produkte wurden für diesen Trade vorgeschlagen:

WKN pot. Gewinn pot. Verlust CRV Akt. Briefkurs Akt. Geldkurs Prognose Geldkurs Bewertungstag Basispreis Mini Future Long SE5CRY 114,30% -53,60% 2,133 0,28 EUR 0,23 EUR 0,60 EUR Endlos 18,99 EUR Direkt handeln Mini Future Long SN5PN0 44,30% -21,40% 2,067 0,70 EUR 0,65 EUR 1,01 EUR Endlos 14,94 EUR Direkt handeln

WKN pot. Gewinn pot. Verlust CRV Akt. Briefkurs Akt. Geldkurs Prognose Geldkurs Bewertungstag Basispreis Mini Future Long SE5SYA 77,50% -37,50% 2,067 0,40 EUR 0,35 EUR 0,71 EUR Endlos 17,93 EUR Direkt handeln Mini Future Long SE5FP6 60,80% -29,40% 2,067 0,51 EUR 0,46 EUR 0,82 EUR Endlos 16,86 EUR Direkt handeln

Aufgrund des eingegebenen Zieldatums Mitte September und einem Zeitkorridor von +/- 5 Tagen, bringt ein Mini Future Long (WKN: SE5CRY) nach den heutigen Erkenntnissen die größtmögliche Rendite bei dem besten Chance-Risiko-Verhältnis. Aktuell notiert das Long-Hebelzertifikat, welches einen Basispreis von 18,99 Euro hat, bei 0,28 Euro (Brief) // 0,23 Euro (Geld). Angenommen Bilfinger notiert im erwarteten Zeitraum bei 25,00 Euro, so sollte das Long-Hebelprodukt auf 0,60 Euro (Brief) // 0,60 Euro (Geld) ansteigen.