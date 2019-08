Edelmetalle weiter positiv - Gold schreitet voran und Silber folgt endlich…

Videoupdate: http://rohstoff-tv.net/c/mid,33298,Marktanalyse_und_Research/?v=299247

Negativzinsen, China-USA Handelskrieg, Politiker die nur noch sich am Tagesgeschäft orientieren und Banken die zocken... Es steht eher schlecht ums Finanzsystem. Edelmetalle sind Versicherung und Profiteure dieser Entwicklungen und jeder sollte diese physisch sein Eigen nennen. Geld auf der Bank ist so mit das Schlechteste was man machen kann.

Viel Spass beim Zuschauen und Glück auf!

Ihr Jochen Staiger

