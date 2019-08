Ravenquest CEO George Robinson präsentierte das Unternehmen auf einer Roadshow in Frankfurt und wir haben die gesamte Präsentation für Sie aufgezeichnet.

Ravenquest Biomed Unternehmenspräsentation durch CEO Goerge Robinson in Frankfurt im Video: https://www.commodity-tv.net/c/mid,2697,Company_Presentation/?v=299243

Das Unternehmen liefert das was es versprochen bisher sauber ab. Dafür ist die Bewertung jedoch zu tief. Doch das dürfte sich ändern wenn auch die nächsten 2-3 Wochen die 2. Ernte in der neuen Orbital Garden 2.0 Technologie in Edmonton eingefahren ist. Man hat Abnahmeverträge, gute Margen und wir glauben, dass das Unternehmen 2020 bereits profitabel sein wird. Gute Vorraussetzungen für eine deutlich höhere Bewertung in naher Zukunft.

Viel Spass bei der Präsentation!

Ihr Jochen Staiger

Es gitl der Disclaimer der SRC AG: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/