A1 Telekom Austria bietet Bezahlung mit Kryptowährungen an. Bitcoin nahezu unverändert.

Gute Nachrichten für die Anhänger von Kryptowährungen! Das österreichische Telekommunikationsunternehmen A1 Telekom Austria bietet ihren Kunden seit gestern die Möglichkeit, Rechnungen für Festnetz, Internet und Mobilfunk in Kryptowährungen zu begleichen. Die Bezahlung in Bitcoin & Co. ist gemäß einer Pressemitteilung in ausgewählten Filialen möglich. Sowohl die software- als auch die hardwaretechnische Ausstattung wird von dem österreichischen FinTech-Startup Salamantek gestellt. Um die Nachteile der starken Volatilität der Kryptowährungen zu umgehen, konvertiert das Kassensystem von Salamantek die Eingänge der Kryptowährungen sofort in Euro um. Der Kunde hat knapp eine Minute Zeit, um den auf dem Display erscheinenden Wechselkurs zwischen Euro und der entsprechenden Kryptowährung zu akzeptieren. Nimmt der Kunde diesen nicht an, wird ein neuer Wechselkurs generiert. Der Bitcoin kann von dieser Nachricht nicht profitieren. Gegen 17:30 Uhr MESZ notiert die digitale Währung gegenüber dem US-Dollar mit einem Minus von 0,13% bei 10.714 US-Dollar.