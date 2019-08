Deka-Chefvolkswirt Ulrich Kater über die USA: Während Donald Trumps letztem Amtsjahr ist eine Rezession unwahrscheinlich

Statistisch gesehen ist die Rezessionsgefahr in den USA derzeit niedrig. Denn Donald Trump kommt als Präsident in sein letztes Amtsjahr. Während dieses Zeitraums gab es seit Mitte des 19. Jahrhunderts nur neunmal einen Wirtschaftsabschwung.Versicherungen gibt es am Finanzmarkt nicht mehr. Notenbanken gehen zwar mit immer neuen geldpolitischen Programmen gegen die rückläufige Wirtschaft und Aktienmärkte vor. Doch das ging nur gut, bis die Aktienkurse weltweit in der ersten Augusthälfte abtauchten.Vermeintlicher Auslöser für die Kurskorrektur an den Aktienmärkten war die erneute Eskalation der Handelsstreitigkeiten zwischen den USA und China. US-Präsident Donald Trump drohte, ab September die bislang noch nicht mit einem Zoll belegten Warenimporte aus China mit einem...