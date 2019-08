Nachhaltige Geldanlage: Degroof Petercam AM startet Wissensplattform

Als Pionier in diesem Genre möchte der belgische Asset Manager den Gedanken der Nachhaltigkeit noch mehr in die Welt tragen und Anleger umfassend informieren.

Bereits im Jahr 2002 waren Klimaschutz und Nachhaltigkeit gesellschaftliche Themen, aber längst nicht in dem Maße wie heute. Vor allem bei Geldanlagen spielten ESG-Faktoren zu diesem Zeitpunkt kaum eine Rolle. Die in dem Jahr von der belgischen Investmentbank Degroof Petercam gegründete Fondsgesellschaft Degroof Petercam Asset Management hatte diese Themen von Anfang an auf der Agenda und entwickelte im Gründungsjahr die erste Strategie. Es folgten daraufhin viele weitere Nachhaltigkeitsstrategien, welche in Publikumsfonds umgesetzt wurden. Nach dieser langen Zeit der Auseinandersetzung mit diesem Thema möchte die Gesellschaft das Wissen und die langjährigen Erfahrungen teilen.