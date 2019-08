Ölpreise gefallen

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise sind am Dienstag leicht gefallen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete zuletzt 59,45 US-Dollar. Das waren 29 Cent weniger als am Montag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 42 Cent auf 55,79 Dollar.

Die Kursverluste am US-Aktienmarkt lasteten etwas auf den Ölpreisen. Am Montag hatte noch eine Stimmungsaufhellung an den Märkten für etwas Auftrieb gesorgt, nachdem der Handelskonflikt zwischen den USA und China zumindest nicht mehr weiter eskaliert war. In den vergangenen Wochen hatte der Konflikt zu teils deutlichen Preisrückgängen am Ölmarkt geführt.