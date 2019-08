Die Lageeinschätzung im DAX ist unverändert. Der DAX hat die erste Erholungsmarke abgearbeitet und wäre grundsätzlich bereit für den Gang zum Zielbereich 10507/10636/10648 auf der Unterseite. Die zweite Erholungsmarke 11859 ist aber weiter als interessantes Ziel anzusehen.



Die kurze Einschätzung der LageDie Lageeinschätzung im DAX ist unverändert. Der DAX hat die erste Erholungsmarke abgearbeitet und wäre grundsätzlich bereit für den Gang zum Zielbereich 10507/10636/10648 auf der Unterseite. Die zweite Erholungsmarke 11859 ist aber weiter als interessantes Ziel anzusehen. Der 60 Min. Chart zeigt den Verlauf des DAX in den letzten vier Wochen. Der DAX befindet sich entweder in der lila bzw. blauen Z (normale Beschriftung; orangene A=13600, laufende orangene B mit grüner A=10115, grüner B bisher 12660, grüner C bisher 1164) oder immer noch in der lila bzw. blauen X2 (farbig hinterlegte Beschriftung; orangene A/W=8695, orangene B/X=13600, orangene Y bisher 10115 mit grüner A=10115, grüner B bisher 12660 bzw. orangene C=10115, orangene D=12660, orangene E bisher 11264) mit 23er Mindestziel 10648.

