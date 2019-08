„Morgenstund’ hat Gold im Mund“, „Irren ist menschlich“, „Du sollst den Tag nicht vor dem Abend loben“ – Sprichwörter gibt es viele, und die meisten von ihnen enthalten mehr als nur das sprichwörtliche (!) Körnchen Wahrheit.

„Morgenstund’ hat Gold im Mund“, „Irren ist menschlich“, „Du sollst den Tag nicht vor dem Abend loben“ – Sprichwörter gibt es viele, und die meisten von ihnen enthalten mehr als nur das sprichwörtliche (!) Körnchen Wahrheit. Nicht erst seit Börsenaltmeister André Kostolany gibt es außerdem eine Reihe spezieller Börsenweisheiten: „Never catch a falling knife“ etwa, „Sell in May and go away“ oder „Niemals alle Eier in einen Korb legen“. Da in diesen Weisheiten viel Wahrheit und Lehrreiches stecken kann, werden im Folgenden einige der wichtigsten Regeln genauer betrachtet. Klassische Sprichwörter ebenso wie die Lehrsprüche von Börsianern. Und es wird untersucht, was diese Weisheiten für die Geldanlage bedeuten.

Lesen Sie mehr im Dokument "Active is: Börsenweisheiten verstehen und nutzen" von AllianzGI.





Finden Sie hier Informationen zu den Vermögensverwaltenden Fonds und Produkten von Allianz GI.